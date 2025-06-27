Рейтинг@Mail.ru
В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250627/v-yalte-turisticheskie-tropy-i-marshruty-zakryvayut-dlya-turistov--prichina-1147548512.html
В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина
В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина - РИА Новости Крым, 27.06.2025
В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина
В Ялтинском горно-лесном заповеднике с 30 июня вводится запрет на посещение шести троп и маршрутов. Ограничение будет действовать в период особого... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T19:59
2025-06-27T19:53
крым
ялта
фгбу "заповедный крым"
заповедники крыма
пожароопасный сезон в крыму
туризм
туризм в крыму
природа
леса крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139540368_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_974788422605439025aa387331256980.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике с 30 июня вводится запрет на посещение шести троп и маршрутов. Ограничение будет действовать в период особого противопожарного режима. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым"."На период действия особого противопожарного режима на территории государственного природного заповедника "Ялтинский горно-лесной" с 30 июня устанавливается запрет на посещение некоторых экологических троп и туристских маршрутов", – сказано в сообщении.Ранее в республиканском МЧС сообщили, что ограничение на посещение лесов в Крыму продлили до 15 июля. В Севастополе также запретили посещать лесные зоны до 9 июля из-за высокой пожароопасности, однако специально отведенные места для отдыхающих также имеются.Особый противопожарный режим действует на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушение предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесах Севастополя усилили патрулированиеНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группЛеса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
крым
ялта
заповедники крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139540368_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b499a15b7ac761b3c36522c634e4f491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, пожароопасный сезон в крыму, туризм, туризм в крыму, природа, леса крыма, новости крыма
В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина

Шесть маршрутов Ялтинского горно-лесного заповедника с 30 июня закрываются для туристов

19:59 27.06.2025
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Туристический маршрут "Тропа Палласа"
Туристический маршрут Тропа Палласа
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике с 30 июня вводится запрет на посещение шести троп и маршрутов. Ограничение будет действовать в период особого противопожарного режима. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым".
"На период действия особого противопожарного режима на территории государственного природного заповедника "Ялтинский горно-лесной" с 30 июня устанавливается запрет на посещение некоторых экологических троп и туристских маршрутов", – сказано в сообщении.

В пресс-службе заповедника уточнили, что ограничения вводятся для "Курчатовской" и "Еврейской" троп (за исключением места отдыха "Озеро у кордона). Также для туристов закроют "Гурзуфскую дорогу", "Бабу Корыто", "К Сиготуру" и "Тропу Палласа".

Ранее в республиканском МЧС сообщили, что ограничение на посещение лесов в Крыму продлили до 15 июля. В Севастополе также запретили посещать лесные зоны до 9 июля из-за высокой пожароопасности, однако специально отведенные места для отдыхающих также имеются.
Особый противопожарный режим действует на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушение предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В лесах Севастополя усилили патрулирование
На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных групп
Леса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
 
КрымЯлтаФГБУ "Заповедный Крым"Заповедники КрымаПожароопасный сезон в КрымуТуризмТуризм в КрымуПриродаЛеса КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:03Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию
20:48В Херсонской области хотели взорвать сотрудника администрации: приговор
20:36Беспилотник сбит над Крымом
20:27Четыре человека ранены при ударе ВСУ по Брянску
20:13На ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продукты
19:59В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина
19:46Зеленский ввел новые санкции против 34 компаний и 52 россиян
19:34Автор – святое: как реставрируют панораму "Оборона Севастополя"
19:14Водолазы достали тело 5-летнего ребенка из канала имени Москвы
18:59Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России
18:38В лобовом ДТП на "встречке" в Крыму погибли два человека
18:29Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом
18:24Ученые впервые клонировали растение из Красной книги
18:19Дело за Киевом: Россия готова передать еще три тысячи тел солдат ВСУ
17:58Как в Крыму рассекречивают документы времен войны
17:49Путин назвал оборонные расходы России
17:34Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной – Путин
17:00Когда в Крыму потеплеет море
16:47Крымчанка осуждена за экстремизм в соцсетях
16:29Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье
Лента новостейМолния