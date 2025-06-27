https://crimea.ria.ru/20250627/v-yalte-turisticheskie-tropy-i-marshruty-zakryvayut-dlya-turistov--prichina-1147548512.html

В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина

В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина - РИА Новости Крым, 27.06.2025

В Ялте туристические тропы и маршруты закрывают для туристов – причина

В Ялтинском горно-лесном заповеднике с 30 июня вводится запрет на посещение шести троп и маршрутов. Ограничение будет действовать в период особого... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T19:59

2025-06-27T19:59

2025-06-27T19:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Ялтинском горно-лесном заповеднике с 30 июня вводится запрет на посещение шести троп и маршрутов. Ограничение будет действовать в период особого противопожарного режима. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий "Заповедный Крым"."На период действия особого противопожарного режима на территории государственного природного заповедника "Ялтинский горно-лесной" с 30 июня устанавливается запрет на посещение некоторых экологических троп и туристских маршрутов", – сказано в сообщении.Ранее в республиканском МЧС сообщили, что ограничение на посещение лесов в Крыму продлили до 15 июля. В Севастополе также запретили посещать лесные зоны до 9 июля из-за высокой пожароопасности, однако специально отведенные места для отдыхающих также имеются.Особый противопожарный режим действует на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушение предусмотрены штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесах Севастополя усилили патрулированиеНа страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группЛеса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, фгбу "заповедный крым", заповедники крыма, пожароопасный сезон в крыму, туризм, туризм в крыму, природа, леса крыма, новости крыма