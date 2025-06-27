https://crimea.ria.ru/20250627/v-sevastopole-sozhiteli-prodavali-kvartiry-v-opasnom-dome-1147539050.html

В Севастополе сожители продавали квартиры в опасном доме

В Севастополе сожители продавали квартиры в опасном доме - РИА Новости Крым, 27.06.2025

В Севастополе сожители продавали квартиры в опасном доме

В Севастополе под суд пойдут 50-летняя женщина и ее 65-летний сожитель за продажу непригодных для жилья квартир в опасном доме. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T15:42

2025-06-27T15:42

2025-06-27T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе под суд пойдут 50-летняя женщина и ее 65-летний сожитель за продажу непригодных для жилья квартир в опасном доме. Об этом сообщили в прокуратуре города.По версии следствия, в районе проезда Коробкова обвиняемые возвели трехэтажное здание с многочисленными нарушениями, из-за чего дом не мог быть введен в эксплуатацию, а земельный участок вовсе не был предусмотрен для частного использования. При этом подельники привлекали риелторов и предлагали гражданам приобрести квартиры-студии.Сотрудники следственного комитета совместно с УМВД России по Севастополю выявили преступную схему. По данным Главного следственного управления Следкома России по Крыму и Севастополю, пара обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.В ведомстве добавили, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе два дельца лишили 86-летнего пенсионера участка стоимостью 1,3 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого домаЛжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в ЯлтеВ Крыму пенсионерке вернули украденные мошенниками сбережения

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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