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В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов
В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов - РИА Новости Крым, 27.06.2025
В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов
В Мелитополе Запорожской области за передачу СБУ данных пациентов задержан сотрудник медицинской организации, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных РИА Новости Крым, 27.06.2025
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запорожская область
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Мелитополе Запорожской области за передачу СБУ данных пациентов задержан сотрудник медицинской организации, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Подозреваемый задержан. В отнощении него открыто уголовное дело по статье о государственной измене. Санкция предусматривает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного."Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - подчеркнули в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине летаВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевУченые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязнения
запорожская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Задержание врача в Мелитополе, который передавал СБУ данные пациентов
Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России. Возбуждено дело о госизмене.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, мелитополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, новости, сбу (служба безопасности украины), видео
В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Мелитополе Запорожской области за передачу СБУ данных пациентов задержан сотрудник медицинской организации, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
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В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов

В Мелитополе за передачу СБУ данных пациентов задержан врач - ФСБ

12:33 27.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Мелитополе Запорожской области за передачу СБУ данных пациентов задержан сотрудник медицинской организации, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
"Житель Мелитополя, являясь сотрудником одного из региональных учреждений здравоохранения, по заданию украинской стороны собирал персональные данные пациентов указанной медицинской организации с целью их последующей передачи противнику", - цитирует агентство сообщение ведомства.
Подозреваемый задержан. В отнощении него открыто уголовное дело по статье о государственной измене. Санкция предусматривает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.
"Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - подчеркнули в ФСБ.
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Запорожская областьМелитопольФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ШпионажНовостиСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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