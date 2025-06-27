https://crimea.ria.ru/20250627/v-melitopole-vrach-peredaval-sbu-dannye-patsientov-1147528151.html
В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов
В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов - РИА Новости Крым, 27.06.2025
В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов
В Мелитополе Запорожской области за передачу СБУ данных пациентов задержан сотрудник медицинской организации, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T12:33
2025-06-27T12:33
2025-06-27T12:20
запорожская область
мелитополь
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
шпионаж
новости
сбу (служба безопасности украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147528291_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_81e8b67c9cdff57a338c88d0150c71aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Мелитополе Запорожской области за передачу СБУ данных пациентов задержан сотрудник медицинской организации, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Подозреваемый задержан. В отнощении него открыто уголовное дело по статье о государственной измене. Санкция предусматривает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного."Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - подчеркнули в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине летаВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевУченые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязнения
запорожская область
мелитополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147528291_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50f6676650ba68b0c1fd8e39f7232c98.jpg
Задержание врача в Мелитополе, который передавал СБУ данные пациентов
Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России.
Возбуждено дело о госизмене.
2025-06-27T12:33
true
PT0M52S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, мелитополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, новости, сбу (служба безопасности украины), видео
В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов
В Мелитополе за передачу СБУ данных пациентов задержан врач - ФСБ