https://crimea.ria.ru/20250627/v-melitopole-vrach-peredaval-sbu-dannye-patsientov-1147528151.html

В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов

В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов - РИА Новости Крым, 27.06.2025

В Мелитополе врач передавал СБУ данные пациентов

В Мелитополе Запорожской области за передачу СБУ данных пациентов задержан сотрудник медицинской организации, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T12:33

2025-06-27T12:33

2025-06-27T12:20

запорожская область

мелитополь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

шпионаж

новости

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Мелитополе Запорожской области за передачу СБУ данных пациентов задержан сотрудник медицинской организации, пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.Подозреваемый задержан. В отнощении него открыто уголовное дело по статье о государственной измене. Санкция предусматривает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного."Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети интернет призываем российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами", - подчеркнули в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине летаВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевУченые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязнения

запорожская область

мелитополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание врача в Мелитополе, который передавал СБУ данные пациентов Силовики задержали сотрудника медицинской организации в Мелитополе, который передавал украинским спецслужбам личные данные пациентов, сообщили в ФСБ России. Возбуждено дело о госизмене. 2025-06-27T12:33 true PT0M52S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, мелитополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), шпионаж, новости, сбу (служба безопасности украины), видео