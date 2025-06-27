https://crimea.ria.ru/20250627/v-khersonskoy-oblasti-khoteli-vzorvat-sotrudnika-administratsii-prigovor-1147548699.html
В Херсонской области хотели взорвать сотрудника администрации: приговор
В Херсонской области хотели взорвать сотрудника администрации: приговор - РИА Новости Крым, 27.06.2025
В Херсонской области хотели взорвать сотрудника администрации: приговор
Двое граждан Украины предстанут перед судом за попытку совершения теракта в Херсонской области против представителя одной из районных администраций. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T20:48
2025-06-27T20:48
2025-06-27T20:36
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
антитеррор
главное управление разведки украины (гур)
безопасность
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Двое граждан Украины предстанут перед судом за попытку совершения теракта в Херсонской области против представителя одной из районных администраций. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.По данным следствия, мужчины 1991 и 1996 годов рождения были завербованы главным управлением разведки министерства обороны Украины. В 2022 году, действуя под руководством украинских спецслужб через интернет-мессенджер, они прошли дистанционное обучение по минно-взрывному делу.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий преступление удалось пресечь на стадии подготовки, фигуранты были задержаны.Расследование вел Следственный комитет России по Херсонской области. Суд приговорил одного подсудимого к 11 годам, второго – к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что двое жителей Севастополя 59 и 52 лет предстанут перед судом по обвинению в государственной измене и покушении на теракт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Планировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизменуСобирала данные для терактов: в Питере задержана пособница КиеваДвух агентов молдавской разведки задержали в Москве
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, антитеррор, главное управление разведки украины (гур), безопасность, новые регионы россии, новости
В Херсонской области хотели взорвать сотрудника администрации: приговор
В Херсонской области двое украинцев осуждены за подготовку теракта по заданию Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Двое граждан Украины предстанут перед судом за попытку совершения теракта в Херсонской области против представителя одной из районных администраций. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
По данным следствия, мужчины 1991 и 1996 годов рождения были завербованы главным управлением разведки министерства обороны Украины. В 2022 году, действуя под руководством украинских спецслужб через интернет-мессенджер, они прошли дистанционное обучение по минно-взрывному делу.
"По заданию украинской стороны перевезли взрывчатое вещество на территорию региона с целью совершения теракта в отношении сотрудника одной из районных администраций области", – рассказали в ведомстве.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий преступление удалось пресечь на стадии подготовки, фигуранты были задержаны.
Расследование вел Следственный комитет России по Херсонской области. Суд приговорил одного подсудимого к 11 годам, второго – к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось
, что двое жителей Севастополя 59 и 52 лет предстанут перед судом по обвинению в государственной измене и покушении на теракт.
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