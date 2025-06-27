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Ученые впервые клонировали растение из Красной книги - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Ученые впервые клонировали растение из Красной книги
Ученые впервые клонировали растение из Красной книги - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Ученые впервые клонировали растение из Красной книги
Ученые ботанического сада Владивостока впервые успешно клонировали редкий медонос. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада-института Дальневосточного... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T18:24
2025-06-27T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Ученые ботанического сада Владивостока впервые успешно клонировали редкий медонос. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН. Редкого вида медоноса почти не осталось в дикой природе, но благодаря достижениям ученых, которые прошли весь путь от семени до корнеобразования, теперь в лаборатории выращено сто маленьких клонов в пробирках, уточнили в учреждении.В начале работы было непросто, поскольку гибель ростков достигала 40%. Однако спустя год удалось добиться стабильного роста и укоренения, добавили в пресс-службе.Ранее ученые Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Минобрнауки России вырастили 200 саженцев старого донского сорта винограда Шампанчик Константиновский для закладки нового виноградника. С помощью технологии клонального микроразмножения было получено 250 растений in vitro (в пробирке).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почва как источник силы: в Крыму создали препарат для роста урожайностиУже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы виноградаЧем гордится научный Крым
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россия, владивосток, красная книга россии, наука и технологии, новости
Ученые впервые клонировали растение из Красной книги

Во Владивостоке ученые ботсада впервые успешно клонировали редкий медонос

18:24 27.06.2025
 
© Ботанический сад-институт ДВО РАНУченые впервые клонировали растение из Красной книги - остролодочник волосистый
Ученые впервые клонировали растение из Красной книги - остролодочник волосистый
© Ботанический сад-институт ДВО РАН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Ученые ботанического сада Владивостока впервые успешно клонировали редкий медонос. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН.
"Ученые Ботанического сада-института впервые применили метод микроклонального размножения для редкого вида остролодочника волосистого (Oxytropis pilosa) семейства Бобовые (Fabaceae). Исследование стало шагом к сохранению растения, внесенного в Красные книги десяти российских регионов, а также Беларуси и Эстонии", - говорится в сообщении.
Редкого вида медоноса почти не осталось в дикой природе, но благодаря достижениям ученых, которые прошли весь путь от семени до корнеобразования, теперь в лаборатории выращено сто маленьких клонов в пробирках, уточнили в учреждении.
В начале работы было непросто, поскольку гибель ростков достигала 40%. Однако спустя год удалось добиться стабильного роста и укоренения, добавили в пресс-службе.
Ранее ученые Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Минобрнауки России вырастили 200 саженцев старого донского сорта винограда Шампанчик Константиновский для закладки нового виноградника. С помощью технологии клонального микроразмножения было получено 250 растений in vitro (в пробирке).
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