Ученые впервые клонировали растение из Красной книги
Во Владивостоке ученые ботсада впервые успешно клонировали редкий медонос
© Ботанический сад-институт ДВО РАНУченые впервые клонировали растение из Красной книги - остролодочник волосистый
© Ботанический сад-институт ДВО РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Ученые ботанического сада Владивостока впервые успешно клонировали редкий медонос. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН.
"Ученые Ботанического сада-института впервые применили метод микроклонального размножения для редкого вида остролодочника волосистого (Oxytropis pilosa) семейства Бобовые (Fabaceae). Исследование стало шагом к сохранению растения, внесенного в Красные книги десяти российских регионов, а также Беларуси и Эстонии", - говорится в сообщении.
Редкого вида медоноса почти не осталось в дикой природе, но благодаря достижениям ученых, которые прошли весь путь от семени до корнеобразования, теперь в лаборатории выращено сто маленьких клонов в пробирках, уточнили в учреждении.
В начале работы было непросто, поскольку гибель ростков достигала 40%. Однако спустя год удалось добиться стабильного роста и укоренения, добавили в пресс-службе.
Ранее ученые Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Минобрнауки России вырастили 200 саженцев старого донского сорта винограда Шампанчик Константиновский для закладки нового виноградника. С помощью технологии клонального микроразмножения было получено 250 растений in vitro (в пробирке).
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