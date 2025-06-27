https://crimea.ria.ru/20250627/uchenye-vpervye-klonirovali-rastenie-iz-krasnoy-knigi-1147524567.html

Ученые впервые клонировали растение из Красной книги

Ученые впервые клонировали растение из Красной книги - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Ученые впервые клонировали растение из Красной книги

Ученые ботанического сада Владивостока впервые успешно клонировали редкий медонос. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада-института Дальневосточного... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T18:24

2025-06-27T18:24

2025-06-27T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Ученые ботанического сада Владивостока впервые успешно клонировали редкий медонос. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада-института Дальневосточного отделения РАН. Редкого вида медоноса почти не осталось в дикой природе, но благодаря достижениям ученых, которые прошли весь путь от семени до корнеобразования, теперь в лаборатории выращено сто маленьких клонов в пробирках, уточнили в учреждении.В начале работы было непросто, поскольку гибель ростков достигала 40%. Однако спустя год удалось добиться стабильного роста и укоренения, добавили в пресс-службе.Ранее ученые Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия "Магарач" РАН Минобрнауки России вырастили 200 саженцев старого донского сорта винограда Шампанчик Константиновский для закладки нового виноградника. С помощью технологии клонального микроразмножения было получено 250 растений in vitro (в пробирке).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почва как источник силы: в Крыму создали препарат для роста урожайностиУже пошли в школу: в Крыму выросли первые безвирусные саженцы виноградаЧем гордится научный Крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, красная книга россии, наука и технологии, новости