https://crimea.ria.ru/20250627/tysyachi-predlozheniy-i-realnye-shansy-v-krymu-prokhodit-yarmarka-vakansiy-1147536215.html

Тысячи предложений и реальные шансы: в Крыму проходит ярмарка вакансий

Тысячи предложений и реальные шансы: в Крыму проходит ярмарка вакансий - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Тысячи предложений и реальные шансы: в Крыму проходит ярмарка вакансий

В Крыму проходит федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T14:46

2025-06-27T14:46

2025-06-27T14:46

ярмарка вакансий

симферополь

крым

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видео

работа

трудоустройство

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. В Крыму проходит федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей", передает корреспондент РИА Новости Крым.Центральной площадкой стал Крымский федеральный университет имени Вернадского. Здесь представлены около двух тысяч вакансий от 26 ведущих работодателей региона, среди которых организации из различных сфер: промышленность, сельское хозяйство, детский отдых и образование, финансовые услуги и другие.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, всего в муниципалитетах республики открыта 21 площадка, где соискатели предлагают свыше 3,8 тысяч вакансий от 192 работодателей.Он также поделился результатами регионального этапа ярмарки, который прошел весной. Тогда были трудоустроены 1397 человек.Как рассказала РИА Новости Крым майор полиции Светлана Шушунова, представители МВД участвуют в подобных ярмарках на постоянной основе.По ее словам, сейчас на службу оформляются кандидаты, которые ранее узнали об особенностях службы в органах МВД именно на таких мероприятиях. Возраст основной группы новых сотрудников – 30-35 лет.Участниками ярмарки в КФУ стали в основном студенты. Так, Владислава Харина, учащаяся второго курса Романовского колледжа индустрии гостеприимства, считает, что такие мероприятия очень важны."Люди имеют возможность узнать о каких-то профессиях, о которых они, возможно, не знали. Гораздо упрощается процесс поиска работы", – поделилась мнением студентка.Она также отметила, что сейчас большинство студентов интересуются работой в частных компаниях, считая, что в них "больше свободы и выше зарплаты".Подобной точки зрения придерживаются многие учащиеся вузов и колледжей. Для них потенциальная работа в частной компании более привлекательна, поскольку, по их мнению, дает больше возможностей для карьерного роста и реализации. Государственная служба воспринимается многими как менее гибкая, с низким стартом по зарплате и жесткой иерархией."Даже если выбор стоит между одной и той же профессией, которая представлена в частной и бюджетной организациях, я выберу частную. В ней ты можешь довольно быстро себя показать, а не нарабатывать стаж многие годы", – объяснил один из участников ярмарки вакансий.Также среди молодежи стабильно высокий интерес к удаленному формату работы. Как рассказали студенты первого курса по направлениям "турагент" и "туроператор", дистанционная работа удобна для совмещения с учебой. При этом они отмечают, что и после окончания обучения готовы работать на "удаленке".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму госслужащим повысят зарплату – АксеновРеестр высокооплачиваемых вакансий для ветеранов СВО создадут в КрымуКак в Крыму решают проблему кадрового дефицита

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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