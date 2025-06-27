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Сколько детей мигрантов допустили к тестированию в школах Севастополя

Сколько детей мигрантов допустили к тестированию в школах Севастополя - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Сколько детей мигрантов допустили к тестированию в школах Севастополя

К тестированию по русскому языку для приема в школы в Севастополе допустили пять детей мигрантов, трое из них уже прошли его и будут зачислены в классы до 3... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T07:33

2025-06-27T07:33

2025-06-27T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым, Анна Петрова. К тестированию по русскому языку для приема в школы в Севастополе допустили пять детей мигрантов, трое из них уже прошли его и будут зачислены в классы до 3 июля. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора департамента образования и науки Севастополя Елена Андрус, отметив, что никому в приеме заявлений отказано не было.По словам Андрус, с момента начала приема документов от родителей-мигрантов было получено пять заявлений на участие их детей в тестировании по русскому языку для приема в школы.Трое ребят уже успешно прошли тесты в апреле и июне, и в соответствии с действующим законодательством будут зачислены в школы № 5, № 25 и "Школу ЭКОТЕХ"+ до 3 июля, отметила Андрус.Еще двоих детей проверка уровня знаний русского языка ждет в июле.Как рассказала Андрус, тестируют ребят учителя начальных классов и русского языка без участия родителей, и каких-либо трудностей в организации мероприятий не возникало.Поступающие в первый класс, по ее словам, проходят тестирование только в устной форме, а ребята старших классов еще и в письменной.При этом каких-либо количественных ограничений на прием в севастопольские школы детей иностранных граждан нет, отметила Андрус."Все дети мигрантов будут зачислены в случае прохождения тестирования на знание русского языка", – сказала она.В Севастополе действуют пять пунктов тестирования – в гимназиях № 5 и 7, школах № 6 и 25, а также школе "ЭКОТЕХ+"(первое в городе общеобразовательное учреждение, построенное в рамках федерального проекта "Современная школа", обучение здесь ведется не только по печатным, но и по электронным учебникам).Тестирования уже состоялись 30 апреля, 14 мая и 18 июня.Согласно графику, следующие пройдут: 16 июля, 13 и 27 августа, 10 и 24 сентября, 8 и 22 октября, 12 и 26 ноября, а также 10 и 24 декабря.Напомним, с 1 апреля текущего года в России введено обязательное тестирование по русскому языку при приеме в школы детей мигрантов. Цель нововведения – определить уровень владения языком, необходимым для освоения образовательной программы.Ранее в июне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что у экзамену по русскому языку были допущены лишь 498 детей мигрантов (17%) из 2868 подавших заявления. А за два месяца обязательного для приема в школы тестирования только 4% от общего числа заявившихся приняты в учебные заведения.По данным МВД, на 1 января 2025 года, в России находились 783 593 несовершеннолетних мигранта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин просит принять меры против мошенничества с тестами мигрантов Аксенов инициирует ужесточение миграционной политики в России В РФ хотят расширить перечень оснований для лишения мигрантов гражданства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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