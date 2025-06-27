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Штормовое предупреждение объявили в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Штормовое предупреждение объявили в Крыму на выходные
Штормовое предупреждение объявили в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Штормовое предупреждение объявили в Крыму на выходные
В Крыму на предстоящие выходные объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, сообщает главк МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T11:53
2025-06-27T11:53
крым
новости крыма
штормовое предупреждение
пожароопасный сезон в крыму
гу мчс рф по республике крым
леса крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящие выходные объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, сообщает главк МЧС России по республике.Инспекторы МЧС и межведомственные мониторинговые группы переходят на работу в усиленном режиме. Как сообщалось, в Крыму до 15 июля продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств .Особый противопожарный режим действует на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушение предусмотрена ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня В лесах Севастополя усилили патрулированиеВ Крыму продлили ограничение на посещение лесов
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РИА Новости Крым
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Штормовое предупреждение объявили в Крыму на выходные

В Крыму на 28 и 29 июня объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

11:53 27.06.2025
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Шимановском районе Амурской области
Лесной пожар в Шимановском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящие выходные объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, сообщает главк МЧС России по республике.

"В западных, центральных, южных районах Крыма, а также в горно-лесной местности сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В это время повышается риск возникновения огня из-за температуры воздуха на открытой территории", - говорится в сообщении.

Инспекторы МЧС и межведомственные мониторинговые группы переходят на работу в усиленном режиме.
"В целях предупреждения многогектарных возгораний сухой растительности сотрудники будут проводить профилактические обходы домов, мест отдыха на природе и напоминать гражданам о правилах пожарной безопасности", - проинформировали МЧС.
Как сообщалось, в Крыму до 15 июля продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств .Особый противопожарный режим действует на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушение предусмотрена ответственность.
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