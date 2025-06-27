https://crimea.ria.ru/20250627/shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-krymu-na-vykhodnye--1147527954.html

Штормовое предупреждение объявили в Крыму на выходные

Штормовое предупреждение объявили в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Штормовое предупреждение объявили в Крыму на выходные

В Крыму на предстоящие выходные объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, сообщает главк МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T11:53

2025-06-27T11:53

2025-06-27T11:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящие выходные объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, сообщает главк МЧС России по республике.Инспекторы МЧС и межведомственные мониторинговые группы переходят на работу в усиленном режиме. Как сообщалось, в Крыму до 15 июля продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств .Особый противопожарный режим действует на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушение предусмотрена ответственность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня В лесах Севастополя усилили патрулированиеВ Крыму продлили ограничение на посещение лесов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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