Штормовое предупреждение объявили в Крыму на выходные
В Крыму на 28 и 29 июня объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Шимановском районе Амурской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящие выходные объявлено штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью, сообщает главк МЧС России по республике.
"В западных, центральных, южных районах Крыма, а также в горно-лесной местности сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В это время повышается риск возникновения огня из-за температуры воздуха на открытой территории", - говорится в сообщении.
Инспекторы МЧС и межведомственные мониторинговые группы переходят на работу в усиленном режиме.
"В целях предупреждения многогектарных возгораний сухой растительности сотрудники будут проводить профилактические обходы домов, мест отдыха на природе и напоминать гражданам о правилах пожарной безопасности", - проинформировали МЧС.
Как сообщалось, в Крыму до 15 июля продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств .Особый противопожарный режим действует на территории полуострова с 1 мая 2025 года. За нарушение предусмотрена ответственность.
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