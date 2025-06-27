https://crimea.ria.ru/20250627/rukhnuvshaya-v-livadii-podpornaya-stena-okazalas-beskhoznoy-1147535526.html
Рухнувшая в Ливадии подпорная стена оказалась бесхозной
Рухнувшая в Ливадии подпорная стена оказалась бесхозной - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Рухнувшая в Ливадии подпорная стена оказалась бесхозной
Рухнувшая в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма часть подпорной стены не числилась в реестре муниципального имущества и не входила в состав автомобильной... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T14:15
2025-06-27T14:15
2025-06-27T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Рухнувшая в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма часть подпорной стены не числилась в реестре муниципального имущества и не входила в состав автомобильной дороги. К такому выводу после проверки пришла республиканская прокуратура.5 апреля в ялтинском поселке Ливадия также произошло обрушение подпорной стены. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения.Отмечается, что не определен и балансодержатель конструкции, а сам объект в реестр муниципального имущества не включен. Также не были приняты меры в сфере благоустройства и муниципального земельного контроля.В начале июня в Пионерском парке в Ялте приступили к восстановлению подпорных стен, которые были повреждены во время потопа в 2021 году. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, на эти работы выделили около 220 миллионов рублей из резервного фонда республики. Реконструкция охватывает участок длиной 250 метров. Работы планируют завершить к ноябрю 2025 года.В конце апреля этого года в Ялте рухнула часть подпорной стены в Пионерском парке. Прокуратура Крыма организовала проверку случившегося.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе укрепляют рухнувшие подпорные стены – когда закончат работыНовые кипарисы высадят вдоль трассы Алушта – Ялта после ремонтаВ Ялте обрушилась подпорная стена в парке
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Рухнувшая в Ливадии подпорная стена оказалась бесхозной
В Крыму после обрушения подпорной стены в Ливадии внесено представление местной власти
14:15 27.06.2025 (обновлено: 14:16 27.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Рухнувшая в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма часть подпорной стены не числилась в реестре муниципального имущества и не входила в состав автомобильной дороги. К такому выводу после проверки пришла республиканская прокуратура.
5 апреля в ялтинском поселке Ливадия также произошло обрушение подпорной стены. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения.
Отмечается, что не определен и балансодержатель конструкции, а сам объект в реестр муниципального имущества не включен. Также не были приняты меры в сфере благоустройства и муниципального земельного контроля.
"В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес главы местной администрации внесено представление", - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.
В начале июня в Пионерском парке в Ялте приступили к восстановлению подпорных стен, которые были повреждены во время потопа в 2021 году. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, на эти работы выделили около 220 миллионов рублей из резервного фонда республики. Реконструкция охватывает участок длиной 250 метров. Работы планируют завершить к ноябрю 2025 года.
В конце апреля этого года в Ялте рухнула часть подпорной стены
в Пионерском парке. Прокуратура Крыма организовала проверку случившегося.
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