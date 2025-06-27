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Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T12:22
2025-06-27T12:33
россия
новости
министерство обороны рф
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Накануне в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.22 июня российские бойцы освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Еще днем ранее ВСУ были выбиты из Запорожья в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

Минобороны: российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

12:22 27.06.2025 (обновлено: 12:33 27.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новая Кругляковка Харьковской области", - говорится в сообщении.
Накануне в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.
22 июня российские бойцы освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Еще днем ранее ВСУ были выбиты из Запорожья в Донбассе.
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РоссияНовостиМинистерство обороны РФНовости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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