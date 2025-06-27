https://crimea.ria.ru/20250627/rossiyskie-voennye-osvobodili-novuyu-kruglyakovku-v-kharkovskoy-oblasti-1147528669.html

Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T12:22

2025-06-27T12:22

2025-06-27T12:33

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.Накануне в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" были освобождены населенные пункты Шевченко и Новосергеевка Донецкой Народной Республики. 25 июня Армия России выбила ВСУ из Ялты в Донбассе.22 июня российские бойцы освободили населенные пункты Петровское в Харьковской области и Перебудова в ДНР. Еще днем ранее ВСУ были выбиты из Запорожья в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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харьковская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)