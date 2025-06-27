Российские военные нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины за неделю
Вооруженные силы РФ за неделю нанесли 6 групповых ударов по военным объектам Украины
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам ТЭК, обеспечивающим украинскую армию. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"С 21 по 27 июня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, склады боеприпасов и горючего", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражены арсенал минно-торпедного вооружения, цеха производства, места хранения и запуска ударных БПЛА, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Как сообщалось, в ночь на пятницу Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома.
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