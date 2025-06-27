https://crimea.ria.ru/20250627/rossiyskie-voennye-nanesli-shest-udarov-po-obektam-vpk-ukrainy-za-nedelyu-1147531262.html

Российские военные нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военные нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины за неделю - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Российские военные нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины за неделю

Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам ТЭК, обеспечивающим... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T13:25

2025-06-27T13:25

2025-06-27T12:58

россия

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам ТЭК, обеспечивающим украинскую армию. Об этом сообщает Министерство обороны России.Кроме того, поражены арсенал минно-торпедного вооружения, цеха производства, места хранения и запуска ударных БПЛА, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Как сообщалось, в ночь на пятницу Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф, новости сво