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Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье
Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье
В Подмосковье водолазы ищут пятилетнего ребенка, который выпал из катера на канале имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Московской РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T16:29
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подмосковье
московская область
происшествия
дети
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
водолазные работы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье водолазы ищут пятилетнего ребенка, который выпал из катера на канале имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Московской области.Сейчас ребенка ищут водолазы. На месте происшествия находятся психологи МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Падение женщины с младенцем в канаву в Керчи – Бастрыкин требует докладВ Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимацииПодросток утонул в Азовском море - СК начал проверку
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подмосковье, московская область, происшествия, дети, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), водолазные работы, новости, общество
Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье

В Химках на канале имени Москвы из катера выпал пятилетний ребенок – его ищут водолазы

16:29 27.06.2025 (обновлено: 16:50 27.06.2025)
 
© МЧС Московской областиПятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье
Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье
© МЧС Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье водолазы ищут пятилетнего ребенка, который выпал из катера на канале имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Московской области.
"На канале имени Москвы в квартале Терехово городского округа Химки произошло происшествие с участием маломерного судна. Капитан при совершении маневра не справился с управлением, в результате чего из судна выпал пятилетний ребенок", – сказано в сообщении.
Сейчас ребенка ищут водолазы. На месте происшествия находятся психологи МЧС.
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ПодмосковьеМосковская областьПроисшествиядетиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Водолазные работыНовостиОбщество
 
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