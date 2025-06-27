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Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье

Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье

В Подмосковье водолазы ищут пятилетнего ребенка, который выпал из катера на канале имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Московской РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T16:29

2025-06-27T16:29

2025-06-27T16:50

подмосковье

московская область

происшествия

дети

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

водолазные работы

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье водолазы ищут пятилетнего ребенка, который выпал из катера на канале имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Московской области.Сейчас ребенка ищут водолазы. На месте происшествия находятся психологи МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Падение женщины с младенцем в канаву в Керчи – Бастрыкин требует докладВ Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимацииПодросток утонул в Азовском море - СК начал проверку

подмосковье

московская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, московская область, происшествия, дети, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), водолазные работы, новости, общество