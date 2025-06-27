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Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье
Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье
В Подмосковье водолазы ищут пятилетнего ребенка, который выпал из катера на канале имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Московской РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T16:29
2025-06-27T16:29
2025-06-27T16:50
подмосковье
московская область
происшествия
дети
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
водолазные работы
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В Подмосковье водолазы ищут пятилетнего ребенка, который выпал из катера на канале имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Московской области.Сейчас ребенка ищут водолазы. На месте происшествия находятся психологи МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Падение женщины с младенцем в канаву в Керчи – Бастрыкин требует докладВ Севастополе подросток упал в 17-метровый колодец: мальчик в реанимацииПодросток утонул в Азовском море - СК начал проверку
подмосковье
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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подмосковье, московская область, происшествия, дети, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), водолазные работы, новости, общество
Пятилетний ребенок выпал из катера в Подмосковье
В Химках на канале имени Москвы из катера выпал пятилетний ребенок – его ищут водолазы
16:29 27.06.2025 (обновлено: 16:50 27.06.2025)