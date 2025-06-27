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ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря
ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 27.06.2025
ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря
ПВО отработало над КРымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T00:11
2025-06-27T00:11
2025-06-27T00:15
министерство обороны рф
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. ПВО отработало над КРымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря
ПВО отработало над Крымом, акваторией Черного моря и двумя обласятми России
00:11 27.06.2025 (обновлено: 00:15 27.06.2025)