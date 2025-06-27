https://crimea.ria.ru/20250627/pvo-otrabotalo-nad-krymom-i-akvatoriey-chernogo-morya-1147518788.html

ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря

ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 27.06.2025

ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря

ПВО отработало над КРымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T00:11

2025-06-27T00:11

2025-06-27T00:15

министерство обороны рф

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

пво

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e200b858ce2dec002e7a301d0e5d528.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. ПВО отработало над КРымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)