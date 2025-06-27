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ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря
ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 27.06.2025
ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря
ПВО отработало над КРымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T00:11
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министерство обороны рф
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. ПВО отработало над КРымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря

ПВО отработало над Крымом, акваторией Черного моря и двумя обласятми России

00:11 27.06.2025 (обновлено: 00:15 27.06.2025)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. ПВО отработало над КРымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 20.00 26 июня до 0.00 мск 27 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь БПЛА – над территорией Курской области, по четыре БПЛА – над территориями Брянской области и Республики Крым, один БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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Министерство обороны РФКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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