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Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом
Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом
Президент России Владимир Путин заявил о готовности к контактам и личной встрече с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T18:29
2025-06-27T18:29
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россия
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к контактам и личной встрече с президентом США Дональдом Трампом.Он также подчеркнул искреннее стремление Трампа помочь в урегулировании ситуации на Украине.25 июня президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что не сомневается в намерении президента России урегулировать конфликт на Украине. Он также заявил, что планирует провести новый разговор с российским лидером, не указав сроки возможной беседы.4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диалог России и США: в Кремле рассказали о предложении ВашингтонаПутин стремится к урегулированию украинского конфликта – ТрампРазногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – эксперт
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владимир путин (политик), россия, дональд трамп, переговоры путина и трампа, политика, внешняя политика, еаэс, новости, минск
Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом

Путин заявил о готовности встретиться с Трампом

18:29 27.06.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к контактам и личной встрече с президентом США Дональдом Трампом.

"Я всегда открыт к контактам, к встречам. Знаю, что и господин Трамп тоже говорил о возможности встреч. Ну, я так же, как и он, считаю, что такие встречи нужно готовить", - сказал Путин журналистам во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.

Он также подчеркнул искреннее стремление Трампа помочь в урегулировании ситуации на Украине.
"То, что он делает внутри страны, то, что он делает в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса - мы, конечно, все это очень ценим. Я уже говорил об этом, хочу сказать публично и сейчас: я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке", - заявил президент РФ.
25 июня президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что не сомневается в намерении президента России урегулировать конфликт на Украине. Он также заявил, что планирует провести новый разговор с российским лидером, не указав сроки возможной беседы.
4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.
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