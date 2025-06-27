https://crimea.ria.ru/20250627/putin-otsenil-perspektivu-lichnoy-vstrechi-s-trampom-1147545522.html

Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом

Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности к контактам и личной встрече с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T18:29

2025-06-27T18:29

2025-06-27T18:29

владимир путин (политик)

россия

дональд трамп

переговоры путина и трампа

политика

внешняя политика

еаэс

новости

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/15/1118111595_0:240:3012:1934_1920x0_80_0_0_08a148f8a05911441d70e6e28bb45be9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к контактам и личной встрече с президентом США Дональдом Трампом.Он также подчеркнул искреннее стремление Трампа помочь в урегулировании ситуации на Украине.25 июня президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что не сомневается в намерении президента России урегулировать конфликт на Украине. Он также заявил, что планирует провести новый разговор с российским лидером, не указав сроки возможной беседы.4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диалог России и США: в Кремле рассказали о предложении ВашингтонаПутин стремится к урегулированию украинского конфликта – ТрампРазногласия по Украине не должны мешать отношениям России и США – эксперт

россия

минск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, дональд трамп, переговоры путина и трампа, политика, внешняя политика, еаэс, новости, минск