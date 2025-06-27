Путин оценил перспективу личной встречи с Трампом
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к контактам и личной встрече с президентом США Дональдом Трампом.
"Я всегда открыт к контактам, к встречам. Знаю, что и господин Трамп тоже говорил о возможности встреч. Ну, я так же, как и он, считаю, что такие встречи нужно готовить", - сказал Путин журналистам во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.
Он также подчеркнул искреннее стремление Трампа помочь в урегулировании ситуации на Украине.
"То, что он делает внутри страны, то, что он делает в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса - мы, конечно, все это очень ценим. Я уже говорил об этом, хочу сказать публично и сейчас: я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке", - заявил президент РФ.
25 июня президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге заявил, что не сомневается в намерении президента России урегулировать конфликт на Украине. Он также заявил, что планирует провести новый разговор с российским лидером, не указав сроки возможной беседы.
4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам помощника президента РФ, лидеры двух стран обсудили попытку Киева сорвать переговоры в Стамбуле, удары ВСУ по аэродромам РФ и в целом урегулирование ситуации на Украине. По его словам, Путин заявил, что Киев пытался сорвать диалог, совершив целенаправленные удары по гражданским объектам. Однако Москва не стала реагировать на провокации и переговоры между сторонами в Стамбуле оказались полезными.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: