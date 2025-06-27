Путин назвал оборонные расходы России
Оборонные расходы России составляют 6,3 процента ВВП – Путин
17:49 27.06.2025 (обновлено: 18:07 27.06.2025)
© Министерство обороны РФЗавод по выпуску танков и огнеметных систем в Омской области
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Оборонные расходы России составляют 6,3 процента внутреннего валового продукта или около 13,5 триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.
"Теперь по поводу самих расходов – 6,3%. Много это или мало - 6,3% ВВП России на нужды обороны. Это 13,5 триллиона рублей, а весь наш ВВП – 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 много или мало? Немало", - сказал российский лидер журналистам.
При этом Россия в перспективе намерена снижать оборонные расходы, добавил президент.
"Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкомразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы наоборот", - сказал президент.
20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин рассказал, что Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель. По его словам, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых.
Президент указал, что общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают, хотя он и сыграл свою роль в этом плане.
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