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Путин назвал оборонные расходы России - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Путин назвал оборонные расходы России
Путин назвал оборонные расходы России - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Путин назвал оборонные расходы России
Оборонные расходы России составляют 6,3 процента внутреннего валового продукта или около 13,5 триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T17:49
2025-06-27T18:07
владимир путин (политик)
россия
экономика
ввп (валовый внутренний продукт)
новости
оборонно-промышленный комплекс россии
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Оборонные расходы России составляют 6,3 процента внутреннего валового продукта или около 13,5 триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.При этом Россия в перспективе намерена снижать оборонные расходы, добавил президент.20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин рассказал, что Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель. По его словам, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых.Президент указал, что общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают, хотя он и сыграл свою роль в этом плане.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США милитаризируют Европу для давления на Россию – мнениеЧто заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнениеРоссия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин
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владимир путин (политик), россия, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), новости, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк)
Путин назвал оборонные расходы России

Оборонные расходы России составляют 6,3 процента ВВП – Путин

17:49 27.06.2025 (обновлено: 18:07 27.06.2025)
 
© Министерство обороны РФЗавод по выпуску танков и огнеметных систем в Омской области
Завод по выпуску танков и огнеметных систем в Омской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Оборонные расходы России составляют 6,3 процента внутреннего валового продукта или около 13,5 триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.
"Теперь по поводу самих расходов – 6,3%. Много это или мало - 6,3% ВВП России на нужды обороны. Это 13,5 триллиона рублей, а весь наш ВВП – 223 триллиона рублей. Вот 13,5 от 223 много или мало? Немало", - сказал российский лидер журналистам.
При этом Россия в перспективе намерена снижать оборонные расходы, добавил президент.
"Мы-то планируем сокращение расходов на оборону. У нас вот и в следующем году, и через год, и на ближайшую трехлетку мы планируем, пока нет договоренности окончательной между Минобороны, Минфином, Минэкомразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы наоборот", - сказал президент.
20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин рассказал, что Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель. По его словам, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых.
Президент указал, что общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают, хотя он и сыграл свою роль в этом плане.
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Владимир Путин (политик)РоссияЭкономикаВВП (Валовый внутренний продукт)НовостиОборонно-промышленный комплекс РоссииВоенно-промышленный комплекс (ВПК)
 
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