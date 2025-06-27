https://crimea.ria.ru/20250627/putin-nazval-oboronnye-raskhody-rossii-1147544827.html

Путин назвал оборонные расходы России

Путин назвал оборонные расходы России - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Путин назвал оборонные расходы России

Оборонные расходы России составляют 6,3 процента внутреннего валового продукта или около 13,5 триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T17:49

2025-06-27T17:49

2025-06-27T18:07

владимир путин (политик)

россия

экономика

ввп (валовый внутренний продукт)

новости

оборонно-промышленный комплекс россии

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Оборонные расходы России составляют 6,3 процента внутреннего валового продукта или около 13,5 триллиона рублей. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам Саммита ЕАЭС в Минске.При этом Россия в перспективе намерена снижать оборонные расходы, добавил президент.20 июня на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин рассказал, что Россия уже занимает четвертое место в мире и первое в Европе по объему валового внутреннего продукта, это очень значимый показатель. По его словам, несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост темпами выше среднемировых.Президент указал, что общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают, хотя он и сыграл свою роль в этом плане.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США милитаризируют Европу для давления на Россию – мнениеЧто заставит Европу договариваться с Россией без оружия – мнениеРоссия занимает первое место в Европе по объему ВВП – Путин

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2025

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владимир путин (политик), россия, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), новости, оборонно-промышленный комплекс россии, военно-промышленный комплекс (впк)