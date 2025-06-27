https://crimea.ria.ru/20250627/polovina-mirovoy-ekonomiki-vvp-eaes-dostig-72-trln-dollarov-1147536058.html

Половина мировой экономики: ВВП стран ЕАЭС достиг 72 трлн долларов

Половина мировой экономики: ВВП стран ЕАЭС достиг 72 трлн долларов - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Половина мировой экономики: ВВП стран ЕАЭС достиг 72 трлн долларов

Внутренний валовый продукт стран Евразийского экономического союза достиг 72 триллионов долларов, что составляет половину всей мировой экономики. Об этом заявил РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T14:33

2025-06-27T14:33

2025-06-27T14:34

ввп (валовый внутренний продукт)

еаэс

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

экономика

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Внутренний валовый продукт стран Евразийского экономического союза достиг 72 триллионов долларов, что составляет половину всей мировой экономики. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в пятницу в Минске.По его словам, объем внутреннего рынка обрабатывающей промышленности ЕЭАС превысил один триллион долларов. При этом, по мнению белорусского лидера, нужны решительные шаги по созданию новых передовых производств в сферах фармацевтики, мирокэлектроники, авиа-, судо- и автомобилестроения.Президент России Владимир Путин ранее на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что объем взаимной торговли между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за 10 лет вырос в два раза – до 89 миллиардов долларов, а товарооборот с третьими странами увеличился на 60% – до 923 миллиардов долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структуройНа долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборотаПутин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввп (валовый внутренний продукт), еаэс, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, экономика, политика, новости