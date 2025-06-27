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Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию

Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию

На полуострове грядущие выходные принесут резкую смену погодных условий: с жары – к прохладе и грозам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T21:03

2025-06-27T21:03

2025-06-27T21:03

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

крым

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

штормовое предупреждение

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. На полуострове грядущие выходные принесут резкую смену погодных условий: с жары – к прохладе и грозам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, пятница завершает рабочую неделю по-летнему: в регионе господствует антициклон, небо ясное, осадков не ожидается. Температура воздуха в Симферополе – до 32 градусов тепла, в континентальных районах – до +37.Однако уже в ночь на субботу над полуостровом начнут формироваться мощные грозовые облака.В связи с этим он отметил понижение температуры воздуха до +25…30 градусов.В воскресенье, по словам Тишковца, дожди сохранятся, но станут менее интенсивными. Утро будет свежим – всего +11… 16, а днем воздух прогреется не выше 20-25 градусов. Таким образом, за двое суток температура в среднем снизится на 7-10 градусов.Ранее Тишковец рассказал, что море у берегов Крыма начнет прогреваться уже с первых дней июля.В крымском главке МЧС России предупредили о шторме, надвигающемся на регион в выходные. 28 и 29 июня в Крыму ожидаются сильные грозовые ливни с градом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовой шторм надвигается на КрымКак городские службы Симферополя готовятся к летним ливнямКогда в Крым может прийти засуха – мнение

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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