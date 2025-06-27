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Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию
Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию
На полуострове грядущие выходные принесут резкую смену погодных условий: с жары – к прохладе и грозам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T21:03
2025-06-27T21:03
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
крым
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
штормовое предупреждение
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. На полуострове грядущие выходные принесут резкую смену погодных условий: с жары – к прохладе и грозам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, пятница завершает рабочую неделю по-летнему: в регионе господствует антициклон, небо ясное, осадков не ожидается. Температура воздуха в Симферополе – до 32 градусов тепла, в континентальных районах – до +37.Однако уже в ночь на субботу над полуостровом начнут формироваться мощные грозовые облака.В связи с этим он отметил понижение температуры воздуха до +25…30 градусов.В воскресенье, по словам Тишковца, дожди сохранятся, но станут менее интенсивными. Утро будет свежим – всего +11… 16, а днем воздух прогреется не выше 20-25 градусов. Таким образом, за двое суток температура в среднем снизится на 7-10 градусов.Ранее Тишковец рассказал, что море у берегов Крыма начнет прогреваться уже с первых дней июля.В крымском главке МЧС России предупредили о шторме, надвигающемся на регион в выходные. 28 и 29 июня в Крыму ожидаются сильные грозовые ливни с градом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозовой шторм надвигается на КрымКак городские службы Симферополя готовятся к летним ливнямКогда в Крым может прийти засуха – мнение
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", крым, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, штормовое предупреждение, новости крыма
Погода в Крыму на выходные: жара уступит место ливням и похолоданию

В выходные в Крыму станет прохладнее и пройдут интенсивные грозовые ливни – ФОБОС

21:03 27.06.2025
 
© РИА Новости КрымЛивень в Симферополе
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. На полуострове грядущие выходные принесут резкую смену погодных условий: с жары – к прохладе и грозам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, пятница завершает рабочую неделю по-летнему: в регионе господствует антициклон, небо ясное, осадков не ожидается. Температура воздуха в Симферополе – до 32 градусов тепла, в континентальных районах – до +37.
Однако уже в ночь на субботу над полуостровом начнут формироваться мощные грозовые облака.
"Днем уже подберется холодная фронтальная система, в небе вырастут 13-ти тысячники. Это такие мощные кучевые дождевые исполины, которые принесут достаточно интенсивные ливневые дожди с грозами", – прогнозирует эксперт.
В связи с этим он отметил понижение температуры воздуха до +25…30 градусов.
В воскресенье, по словам Тишковца, дожди сохранятся, но станут менее интенсивными. Утро будет свежим – всего +11… 16, а днем воздух прогреется не выше 20-25 градусов. Таким образом, за двое суток температура в среднем снизится на 7-10 градусов.
Ранее Тишковец рассказал, что море у берегов Крыма начнет прогреваться уже с первых дней июля.
В крымском главке МЧС России предупредили о шторме, надвигающемся на регион в выходные. 28 и 29 июня в Крыму ожидаются сильные грозовые ливни с градом.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"КрымПогода в КрымуКрымская погодаЕвгений ТишковецШтормовое предупреждениеНовости Крыма
 
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