https://crimea.ria.ru/20250627/planirovali-terakty-dvoe-sevastopoltsev-otvetyat-za-gosizmenu-1147534568.html
Планировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену
Планировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Планировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену
Двое жителей Севастополя 59 и 52 лет предстанут перед судом по обвинению в государственной измене и покушении на теракт. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T13:46
2025-06-27T13:46
2025-06-27T13:48
севастополь
госизмена
происшествия
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новости севастополя
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя 59 и 52 лет предстанут перед судом по обвинению в государственной измене и покушении на теракт. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По данным надзорного ведомства, в 2023 году один из фигурантов в мессенджерах общался с представителями главного управления разведки минобороны Украины, по их приглашению приехал в Киев и прошел диверсионную подготовку с целью содействия в деятельности против безопасности РФ.Осуществить теракт севастополец не успел – он был задержан в момент отъезда с места установки взрывного устройства. У него изъяли два СВУ – одно с газопровода, второе – из автомобиля злоумышленника.Уточняется, что фигурант также завербовал своего 52-летнего знакомого, вместе с которым они собирали и отправляли представителю вражеской военной разведки сведения о военных объектах Минобороны России. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд. Оба мужчины обвиняются в госизмене, а задержанный с поличным при закладке взрывчатки также обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозки взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывчатых устройств, прохождение обучения в целях совершения теракта и покушении на теракт с причинением значительного имущественного ущерба и наступлением иных тяжких последствий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дорогеФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской областиАгент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде
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РИА Новости Крым
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севастополь, госизмена, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости севастополя, крым, суд, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
Планировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену
В Севастополе двое мужчин пойдут под суд за попытку совершить теракты по заданию Киева
13:46 27.06.2025 (обновлено: 13:48 27.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя 59 и 52 лет предстанут перед судом по обвинению в государственной измене и покушении на теракт. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в 2023 году один из фигурантов в мессенджерах общался с представителями главного управления разведки минобороны Украины, по их приглашению приехал в Киев и прошел диверсионную подготовку с целью содействия в деятельности против безопасности РФ.
"Вернувшись домой, мужчина по заданию представителя украинской спецслужбы изготовил два взрывных устройства с возможностью дистанционного приведения в действие. В июле 2024 года по заданию своего куратора он установил одно из устройств на газопроводной трубе в Балаклавском районе города Севастополя", - проинформировали в пресс-службе.
Осуществить теракт севастополец не успел – он был задержан в момент отъезда с места установки взрывного устройства. У него изъяли два СВУ – одно с газопровода, второе – из автомобиля злоумышленника.
Уточняется, что фигурант также завербовал своего 52-летнего знакомого, вместе с которым они собирали и отправляли представителю вражеской военной разведки сведения о военных объектах Минобороны России.
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.
Оба мужчины обвиняются в госизмене, а задержанный с поличным при закладке взрывчатки также обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозки взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывчатых устройств, прохождение обучения в целях совершения теракта и покушении на теракт с причинением значительного имущественного ущерба и наступлением иных тяжких последствий.
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