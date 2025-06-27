https://crimea.ria.ru/20250627/planirovali-terakty-dvoe-sevastopoltsev-otvetyat-za-gosizmenu-1147534568.html

Планировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену

Планировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Планировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену

Двое жителей Севастополя 59 и 52 лет предстанут перед судом по обвинению в государственной измене и покушении на теракт. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T13:46

2025-06-27T13:46

2025-06-27T13:48

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Двое жителей Севастополя 59 и 52 лет предстанут перед судом по обвинению в государственной измене и покушении на теракт. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.По данным надзорного ведомства, в 2023 году один из фигурантов в мессенджерах общался с представителями главного управления разведки минобороны Украины, по их приглашению приехал в Киев и прошел диверсионную подготовку с целью содействия в деятельности против безопасности РФ.Осуществить теракт севастополец не успел – он был задержан в момент отъезда с места установки взрывного устройства. У него изъяли два СВУ – одно с газопровода, второе – из автомобиля злоумышленника.Уточняется, что фигурант также завербовал своего 52-летнего знакомого, вместе с которым они собирали и отправляли представителю вражеской военной разведки сведения о военных объектах Минобороны России. Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд. Оба мужчины обвиняются в госизмене, а задержанный с поличным при закладке взрывчатки также обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозки взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывчатых устройств, прохождение обучения в целях совершения теракта и покушении на теракт с причинением значительного имущественного ущерба и наступлением иных тяжких последствий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержаны двое мужчин за попытку теракта на железной дорогеФСБ: агент Киева пытался подорвать авто чиновника в Херсонской областиАгент Киева планировал теракт против ветерана СВО в Великом Новгороде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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