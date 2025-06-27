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Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области
Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области
Массированную атаку беспилотников отразили силы ПВО в Волгоградской области, в одном из районов ограничено движение по мосту через Дон. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T06:43
2025-06-27T06:43
2025-06-27T06:43
волгоградская область
андрей бочаров
новости
новости сво
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отразили силы ПВО в Волгоградской области, в одном из районов ограничено движение по мосту через Дон. Об этом сообщил губернатор региона Андрей БочаровКроме того, зафиксированы возгорания сухой травы, их оперативно тушат. Пострадавших нет, добавил Бочаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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волгоградская область, андрей бочаров, новости, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области
В Волгоградской области перекрыли мост через Дон из-за сбитого беспилотника