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Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области
Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области
Массированную атаку беспилотников отразили силы ПВО в Волгоградской области, в одном из районов ограничено движение по мосту через Дон. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T06:43
2025-06-27T06:43
волгоградская область
андрей бочаров
новости
новости сво
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отразили силы ПВО в Волгоградской области, в одном из районов ограничено движение по мосту через Дон. Об этом сообщил губернатор региона Андрей БочаровКроме того, зафиксированы возгорания сухой травы, их оперативно тушат. Пострадавших нет, добавил Бочаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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волгоградская область, андрей бочаров, новости, новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области

В Волгоградской области перекрыли мост через Дон из-за сбитого беспилотника

06:43 27.06.2025
 
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Специальный автомобиль групп разминирования - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Массированную атаку беспилотников отразили силы ПВО в Волгоградской области, в одном из районов ограничено движение по мосту через Дон. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров

"Сегодня ночью силами ПВО отражена массированная атака беспилотников в Суровикинском, Калачевском районах и г. Волжский Волгоградской области. Для ликвидации обломков БПЛА временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, в настоящее время работают саперы", - цитирует Бочарова администрация области.

Кроме того, зафиксированы возгорания сухой травы, их оперативно тушат. Пострадавших нет, добавил Бочаров.
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Волгоградская областьАндрей БочаровНовостиНовости СВОАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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