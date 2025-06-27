https://crimea.ria.ru/20250627/novosti-s-fronta-kiev-poteryal-9130-boevikov-i-desyatki-skladov-za-nedelyu-1147532237.html

Новости с фронта: Киев потерял 9130 боевиков и десятки складов за неделю

Новости с фронта: Киев потерял 9130 боевиков и десятки складов за неделю - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Новости с фронта: Киев потерял 9130 боевиков и десятки складов за неделю

Еще 9130 боевиков ВСУ разбиты на всех направлениях фронта в зоне спецоперации, информирует Минобороны России по итогам недели боев. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T13:36

2025-06-27T13:36

2025-06-27T13:36

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

пво

поставки западного оружия украине

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147528878_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_f2b39a20327d92db1293383000429b63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Еще 9130 боевиков ВСУ разбиты на всех направлениях фронта в зоне спецоперации, информирует Минобороны России по итогам недели боев.В зоне ответственности группировки "Север" потери Киева превысили 1355 солдат, 16 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки "Запад" уничтожили более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая американские HMMWV и М113 и турецкий Cobra II, 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группы войск уничтожили свыше 1190 украинских военных, танк, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113 и 26 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.Группировка "Восток" ликвидировала свыше 1360 боевиков ВСУ, два танка, 12 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Днепра" разбили более 520 вражеских солдат, боевую бронированную машину, 58 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 65 806 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 059 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 656 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 365 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла групповой удар по военному аэродрому ВСУРоссийские военные нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины за неделюРоссийские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, поставки западного оружия украине, группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", himars, bradley, авиационная бомба jdam, инфографика