https://crimea.ria.ru/20250627/novosti-s-fronta-kiev-poteryal-9130-boevikov-i-desyatki-skladov-za-nedelyu-1147532237.html
Новости с фронта: Киев потерял 9130 боевиков и десятки складов за неделю
Новости с фронта: Киев потерял 9130 боевиков и десятки складов за неделю - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Новости с фронта: Киев потерял 9130 боевиков и десятки складов за неделю
Еще 9130 боевиков ВСУ разбиты на всех направлениях фронта в зоне спецоперации, информирует Минобороны России по итогам недели боев. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T13:36
2025-06-27T13:36
2025-06-27T13:36
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
пво
поставки западного оружия украине
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Еще 9130 боевиков ВСУ разбиты на всех направлениях фронта в зоне спецоперации, информирует Минобороны России по итогам недели боев.В зоне ответственности группировки "Север" потери Киева превысили 1355 солдат, 16 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки "Запад" уничтожили более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая американские HMMWV и М113 и турецкий Cobra II, 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группы войск уничтожили свыше 1190 украинских военных, танк, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113 и 26 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.Группировка "Восток" ликвидировала свыше 1360 боевиков ВСУ, два танка, 12 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Днепра" разбили более 520 вражеских солдат, боевую бронированную машину, 58 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 65 806 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 059 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 656 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 365 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла групповой удар по военному аэродрому ВСУРоссийские военные нанесли шесть ударов по объектам ВПК Украины за неделюРоссийские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво, поставки западного оружия украине, группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", himars, bradley, авиационная бомба jdam, инфографика
Новости с фронта: Киев потерял 9130 боевиков и десятки складов за неделю
9130 боевиков ВСУ разбиты за неделю на всех направлениях спецоперации – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Еще 9130 боевиков ВСУ разбиты на всех направлениях фронта в зоне спецоперации, информирует Минобороны России по итогам недели боев.
В зоне ответственности группировки "Север" потери Киева превысили 1355 солдат, 16 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов и материальных средств.
Бойцы группировки "Запад" уничтожили более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая американские HMMWV и М113 и турецкий Cobra II, 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группы войск уничтожили свыше 1190 украинских военных, танк, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113 и 26 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств.
В зоне работы подразделений группировки "Центр" противник потерял до 3295 человек, танк, 29 боевых бронированных машин, включая американские Bradley, М113 и HMMWV, 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.
Группировка "Восток" ликвидировала свыше 1360 боевиков ВСУ, два танка, 12 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие "Днепра" разбили более 520 вражеских солдат, боевую бронированную машину, 58 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Средства ПВО за неделю сбили 32 американские управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, управляемую ракету "Нептун" и 1221 беспилотник.
Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 65 806 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 059 танков и других боевых бронированных машин, 1 572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26 656 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 365 единиц специальной военной автомобильной техники.
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