https://crimea.ria.ru/20250627/na-kubani-v-massovom-dtp-pogibli-chetyre-cheloveka--vinovnik-skrylsya-1147552216.html

На Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека – виновник скрылся

На Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека – виновник скрылся - РИА Новости Крым, 27.06.2025

На Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека – виновник скрылся

В жутком ДТП с двумя грузовиками, микроавтобусом и легковушкой в Усть-Лабинском районе Кубани погибли четыре человека. Об этом сообщили в Главном управлении МВД РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T22:30

2025-06-27T22:30

2025-06-27T22:30

умвд россии по краснодарскому краю

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В жутком ДТП с двумя грузовиками, микроавтобусом и легковушкой в Усть-Лабинском районе Кубани погибли четыре человека. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.По информации правоохранителей, авария произошла в пятницу около 17 часов на автодороге Краснодар-Кропоткин.В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легкового авто, их личности устанавливаются, добавили в МВД."Виновник ДТП – уроженец Дагестана 1964 года рождения с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками госавтоинспекции", – уточнили правоохранители.В Кировском районе Крыма в пятницу лоб в лоб столкнулись микроавтобус Fiat и ВАЗ-21112. В аварии погибли оба водителя и пострадал пассажир легковушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семилетний ребенок погиб ночью в ДТП на КубаниВ Крыму подросток попал в больницу после ДТП на трассе19-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Крыму

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, новости, транспорт