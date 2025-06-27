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На Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека – виновник скрылся
На Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека – виновник скрылся - РИА Новости Крым, 27.06.2025
На Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека – виновник скрылся
В жутком ДТП с двумя грузовиками, микроавтобусом и легковушкой в Усть-Лабинском районе Кубани погибли четыре человека. Об этом сообщили в Главном управлении МВД РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T22:30
2025-06-27T22:30
2025-06-27T22:30
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дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В жутком ДТП с двумя грузовиками, микроавтобусом и легковушкой в Усть-Лабинском районе Кубани погибли четыре человека. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.По информации правоохранителей, авария произошла в пятницу около 17 часов на автодороге Краснодар-Кропоткин.В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легкового авто, их личности устанавливаются, добавили в МВД."Виновник ДТП – уроженец Дагестана 1964 года рождения с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками госавтоинспекции", – уточнили правоохранители.В Кировском районе Крыма в пятницу лоб в лоб столкнулись микроавтобус Fiat и ВАЗ-21112. В аварии погибли оба водителя и пострадал пассажир легковушки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семилетний ребенок погиб ночью в ДТП на КубаниВ Крыму подросток попал в больницу после ДТП на трассе19-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Крыму
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умвд россии по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, новости, транспорт
На Кубани в массовом ДТП погибли четыре человека – виновник скрылся
На Кубани в массовом ДТП с грузовиками и легковушкой погибли четыре человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В жутком ДТП с двумя грузовиками, микроавтобусом и легковушкой в Усть-Лабинском районе Кубани погибли четыре человека. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.
По информации правоохранителей, авария произошла в пятницу около 17 часов на автодороге Краснодар-Кропоткин.
"Водитель грузового Volvo с полуприцепом при перестроении не убедился в маневре и допустил боковое столкновение с авто Chery. От удара легковой автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с Peugeot Boxer и еще одним большегрузом Volvo", – сказано в сообщении.
В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легкового авто, их личности устанавливаются, добавили в МВД.
"Виновник ДТП – уроженец Дагестана 1964 года рождения с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками госавтоинспекции", – уточнили правоохранители.
В Кировском районе Крыма в пятницу лоб в лоб столкнулись
микроавтобус Fiat и ВАЗ-21112. В аварии погибли оба водителя и пострадал пассажир легковушки.
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