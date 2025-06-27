На Кубани ограничили мобильный интернет из-за увеличения атак дронов
На Кубани ограничение мобильного интернета связано с ростом атак беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Временные ограничения в работе мобильного интернета в Краснодарском крае связаны с обеспечением безопасности жителей и объектов критической инфраструктуры при угрозе беспилотных атак. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Ограничения на мобильный интернет высокой скорости в связи с с увеличением количества атак беспилотников по территории России действуют на Кубани с начала июня.
"С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал "Беспилотная опасность". Это вынужденная, но необходимая мера", – цитирует оперштаб главу департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального.
При этом в регионе по-прежнему доступны телефонная связь, мобильный интернет 2G, Wi-Fi и проводной интернет. Для обеспечения бесперебойной работы бизнеса предпринимателям рекомендовано подключать банковские терминалы к проводному интернету.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В ночь на пятницу 39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. В период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.
14 июня в Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. В станице Старощербиновской обломки дрона упали в районе храма. Фрагменты вражеского БПЛА также обнаружены в Ейском районе в поселке Морском.
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