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На Кубани ограничили мобильный интернет из-за увеличения атак дронов - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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На Кубани ограничили мобильный интернет из-за увеличения атак дронов
На Кубани ограничили мобильный интернет из-за увеличения атак дронов - РИА Новости Крым, 27.06.2025
На Кубани ограничили мобильный интернет из-за увеличения атак дронов
Временные ограничения в работе мобильного интернета в Краснодарском крае связаны с обеспечением безопасности жителей и объектов критической инфраструктуры при... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T14:58
2025-06-27T14:58
краснодарский край
кубань
интернет
мобильная связь
связь
новости
безопасность
атаки всу
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Временные ограничения в работе мобильного интернета в Краснодарском крае связаны с обеспечением безопасности жителей и объектов критической инфраструктуры при угрозе беспилотных атак. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Ограничения на мобильный интернет высокой скорости в связи с с увеличением количества атак беспилотников по территории России действуют на Кубани с начала июня.При этом в регионе по-прежнему доступны телефонная связь, мобильный интернет 2G, Wi-Fi и проводной интернет. Для обеспечения бесперебойной работы бизнеса предпринимателям рекомендовано подключать банковские терминалы к проводному интернету.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В ночь на пятницу 39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. В период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.14 июня в Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. В станице Старощербиновской обломки дрона упали в районе храма. Фрагменты вражеского БПЛА также обнаружены в Ейском районе в поселке Морском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов РоссииОбломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском краеМассированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома
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краснодарский край, кубань, интернет, мобильная связь, связь, новости, безопасность, атаки всу, общество
На Кубани ограничили мобильный интернет из-за увеличения атак дронов

На Кубани ограничение мобильного интернета связано с ростом атак беспилотников ВСУ

14:58 27.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкМобильные телефоны
Мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Временные ограничения в работе мобильного интернета в Краснодарском крае связаны с обеспечением безопасности жителей и объектов критической инфраструктуры при угрозе беспилотных атак. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Ограничения на мобильный интернет высокой скорости в связи с с увеличением количества атак беспилотников по территории России действуют на Кубани с начала июня.

"С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал "Беспилотная опасность". Это вынужденная, но необходимая мера", – цитирует оперштаб главу департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислава Завального.

При этом в регионе по-прежнему доступны телефонная связь, мобильный интернет 2G, Wi-Fi и проводной интернет. Для обеспечения бесперебойной работы бизнеса предпринимателям рекомендовано подключать банковские терминалы к проводному интернету.
ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В ночь на пятницу 39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. В период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.
14 июня в Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. В станице Старощербиновской обломки дрона упали в районе храма. Фрагменты вражеского БПЛА также обнаружены в Ейском районе в поселке Морском.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Краснодарский крайКубаньИнтернетМобильная связьСвязьНовостиБезопасностьАтаки ВСУОбщество
 
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