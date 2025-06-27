https://crimea.ria.ru/20250627/na-kubani-ogranichili-mobilnyy-internet-iz-za-uvelicheniya-atak-dronov-1147537920.html

На Кубани ограничили мобильный интернет из-за увеличения атак дронов

На Кубани ограничили мобильный интернет из-за увеличения атак дронов - РИА Новости Крым, 27.06.2025

На Кубани ограничили мобильный интернет из-за увеличения атак дронов

Временные ограничения в работе мобильного интернета в Краснодарском крае связаны с обеспечением безопасности жителей и объектов критической инфраструктуры при... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T14:58

2025-06-27T14:58

2025-06-27T14:58

краснодарский край

кубань

интернет

мобильная связь

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новости

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атаки всу

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Временные ограничения в работе мобильного интернета в Краснодарском крае связаны с обеспечением безопасности жителей и объектов критической инфраструктуры при угрозе беспилотных атак. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.Ограничения на мобильный интернет высокой скорости в связи с с увеличением количества атак беспилотников по территории России действуют на Кубани с начала июня.При этом в регионе по-прежнему доступны телефонная связь, мобильный интернет 2G, Wi-Fi и проводной интернет. Для обеспечения бесперебойной работы бизнеса предпринимателям рекомендовано подключать банковские терминалы к проводному интернету.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы России. В ночь на пятницу 39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. В период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.14 июня в Краснодарском крае обнаружены обломки украинских беспилотников на территории двух муниципалитетов. В станице Старощербиновской обломки дрона упали в районе храма. Фрагменты вражеского БПЛА также обнаружены в Ейском районе в поселке Морском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов РоссииОбломки беспилотника упали на территорию храма в Краснодарском краеМассированная атака БПЛА на Кубань – ранены люди и повреждены дома

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кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, интернет, мобильная связь, связь, новости, безопасность, атаки всу, общество