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На Крымском мосту стоят сотни машин - проезда ждать два часа
На Крымском мосту стоят сотни машин - проезда ждать два часа - РИА Новости Крым, 27.06.2025
На Крымском мосту стоят сотни машин - проезда ждать два часа
Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи образовалась очередь из 550 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T11:30
2025-06-27T11:30
2025-06-27T11:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи образовалась очередь из 550 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В полночь движение по мосту перекрывали примерно на час. Утром очередей к транспортному переходу по обеим его сторонам не было, а к 9 утра проезда одижали 320 транспортных средствКрымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, крымский мост, логистика, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань
На Крымском мосту стоят сотни машин - проезда ждать два часа
На Крымском мосту в очереди стоят 550 автомобилей
11:30 27.06.2025 (обновлено: 11:31 27.06.2025)