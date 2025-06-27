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На Крымском мосту стоят сотни машин - проезда ждать два часа

На Крымском мосту стоят сотни машин - проезда ждать два часа - РИА Новости Крым, 27.06.2025

На Крымском мосту стоят сотни машин - проезда ждать два часа

Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи образовалась очередь из 550 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T11:30

2025-06-27T11:30

2025-06-27T11:31

крым

новости крыма

крымский мост

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ситуация на дорогах крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост работает в штатном режиме, со стороны Керчи образовалась очередь из 550 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В полночь движение по мосту перекрывали примерно на час. Утром очередей к транспортному переходу по обеим его сторонам не было, а к 9 утра проезда одижали 320 транспортных средствКрымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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