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Магнитная буря происходит на Земле - когда закончится
Магнитная буря происходит на Земле - когда закончится - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Магнитная буря происходит на Земле - когда закончится
На Земле в пятницу проходит магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T08:31
2025-06-27T08:31
2025-06-27T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На Земле в пятницу проходит магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Ученые отметили, что роста интенсивности магнитных колебаний не ожидается, общее воздействие солнечного ветра на планету является умеренным и к бурям уровня выше G2 не приведет.По прогнозам, до середины сегодняшнего дня геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться.В период магнитных бурь врачи рекомендуют нормаль отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно выполнять каждое утро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, космос, земля, метеозависимость, стихия, новости
Магнитная буря происходит на Земле - когда закончится
Магнитная буря происходит на Земле в пятницу утром