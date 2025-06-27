https://crimea.ria.ru/20250627/magnitnaya-burya-proiskhodit-na-zemle---kogda-zakonchitsya-1147520150.html

Магнитная буря происходит на Земле - когда закончится

Магнитная буря происходит на Земле - когда закончится - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Магнитная буря происходит на Земле - когда закончится

На Земле в пятницу проходит магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T08:31

2025-06-27T08:31

2025-06-27T08:31

магнитные бури

солнце

вспышки на солнце

космос

земля

метеозависимость

стихия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. На Земле в пятницу проходит магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.Ученые отметили, что роста интенсивности магнитных колебаний не ожидается, общее воздействие солнечного ветра на планету является умеренным и к бурям уровня выше G2 не приведет.По прогнозам, до середины сегодняшнего дня геомагнитная обстановка начнет постепенно стабилизироваться.В период магнитных бурь врачи рекомендуют нормаль отдыхать, питаться, отказаться от излишней эмоциональной и физической нагрузки. Но и не забывать про минимальные упражнения – зарядку – которые желательно выполнять каждое утро.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

космос

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магнитные бури, солнце, вспышки на солнце, космос, земля, метеозависимость, стихия, новости