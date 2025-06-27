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Купание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк
Купание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Купание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк
Информация об отсутствии штрафов за морские купания в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не соответствует действительности. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T12:20
2025-06-27T12:20
2025-06-27T12:21
новости
краснодарский край
фейк
анапа
темрюкский район
керченский пролив
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Информация об отсутствии штрафов за морские купания в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не соответствует действительности. Об этом сообщает в пятницу оперативный штаб Краснодарского края.Нахождение в опасной зоне запрещено, за нарушение предусмотрена, в том числе, административная ответственность, включая штрафы. Но это – крайняя мера, подчеркнули в оперштабе.Уточняется, что сейчас закрытыми для посещения остаются 141 пляж Анапы и 9 пляжей на черноморском побережье Темрюкского района. Территории определены опасными зонами постановлениями глав местных администраций. Документы запрещают не только купание, но и посещение прибрежной территории в границах опасных зон, а также рекреационные услуги - от аренды лежаков до проката водных аттракционов.Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине летаВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевУченые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязнения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, краснодарский край, фейк, анапа, темрюкский район, керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Купание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк
На Кубани распространяется новый фейк о штрафах за купание в зоне ЧС - опершатб
12:20 27.06.2025 (обновлено: 12:21 27.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Информация об отсутствии штрафов за морские купания в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не соответствует действительности. Об этом сообщает в пятницу оперативный штаб Краснодарского края.
"В СМИ, Telegram-каналах и соцсетях распространяется ложная информация, якобы оперативный штаб Краснодарского края заявил, что за купание в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не будут штрафовать. Это – фейк", – сказано в сообщении.
Нахождение в опасной зоне запрещено, за нарушение предусмотрена, в том числе, административная ответственность, включая штрафы. Но это – крайняя мера, подчеркнули в оперштабе.
Уточняется, что сейчас закрытыми для посещения остаются 141 пляж Анапы и 9 пляжей на черноморском побережье Темрюкского района. Территории определены опасными зонами постановлениями глав местных администраций. Документы запрещают не только купание, но и посещение прибрежной территории в границах опасных зон, а также рекреационные услуги - от аренды лежаков до проката водных аттракционов.
"Важно отметить, что нахождение на территории за пределами пляжной зоны, посещение парков аттракционов, объектов показа и рекреационных услуг санаториев – безопасны. Многочисленные замеры воздуха, питьевой воды в Анапе и Темрюкском районе за пределами закрытых пляжей показывают соответствие санитарным нормам", – проинформировали в оперштабе.
Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям
для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, пляжи Крыма и Севастополя
полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.
15 декабря 2024
года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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