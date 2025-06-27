https://crimea.ria.ru/20250627/kupanie-v-more-v-zone-chs--na-kubani-rasprostranyaetsya-novyy-feyk-1147528476.html

Купание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк

Купание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Купание в море в зоне ЧС – на Кубани распространяется новый фейк

Информация об отсутствии штрафов за морские купания в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не соответствует действительности. Об этом сообщает в пятницу... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T12:20

2025-06-27T12:20

2025-06-27T12:21

новости

краснодарский край

фейк

анапа

темрюкский район

керченский пролив

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/10/1145739964_0:212:1200:887_1920x0_80_0_0_01504f2d7eb28ce1e9594bbc8fc55966.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Информация об отсутствии штрафов за морские купания в зоне ЧС Анапы и Темрюкского района не соответствует действительности. Об этом сообщает в пятницу оперативный штаб Краснодарского края.Нахождение в опасной зоне запрещено, за нарушение предусмотрена, в том числе, административная ответственность, включая штрафы. Но это – крайняя мера, подчеркнули в оперштабе.Уточняется, что сейчас закрытыми для посещения остаются 141 пляж Анапы и 9 пляжей на черноморском побережье Темрюкского района. Территории определены опасными зонами постановлениями глав местных администраций. Документы запрещают не только купание, но и посещение прибрежной территории в границах опасных зон, а также рекреационные услуги - от аренды лежаков до проката водных аттракционов.Пляжи Темрюкского района и Анапы в Краснодарском крае не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха в этом сезоне, сообщала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Механизированную очистку пляжей Анапы завершат к середине летаВсе пляжи Севастополя безопасны для купания - РазвожаевУченые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязнения

краснодарский край

анапа

темрюкский район

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, фейк, анапа, темрюкский район, керченский пролив, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе