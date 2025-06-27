https://crimea.ria.ru/20250627/kto-meshaet-zaklyucheniyu-mira-na-ukraine-1147520860.html

Кто мешает заключению мира на Украине

Кто мешает заключению мира на Украине - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Кто мешает заключению мира на Украине

Заключению мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине мешают "исторические враги России". Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил глава... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T09:46

2025-06-27T09:46

2025-06-27T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Заключению мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине мешают "исторические враги России". Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он подчеркнул, что военный конфликт идет на территории Украины, поэтому "они не ограничены во времени, и болевой порог у них практически отсутствует". Константинов напомнил, как они изначально цинично призывали "воевать до последнего украинца".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. По его словам, ряд западных политиков продолжает вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, продолжают направлять киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку. При этом принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счет безопасности других, подчеркнул он.Также президент России ранее заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, владимир константинов, перемирие, украина, россия, коллективный запад