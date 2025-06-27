Кто мешает заключению мира на Украине
Константинов: заключению мира на Украине мешают исторические враги России
© AP Photo Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo Alastair Grant
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Заключению мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине мешают "исторические враги России". Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Если бы дело шло о соглашении с Украиной, оно было бы давно заключено. Но за плечами у киевского режима стоят исторические враги России. Те же британцы. А всякие немцы с французами тешат себя надеждой отомстить России за тяжелые поражения, нанесенные им в прошлом. Сейчас у них - уникальный шанс попытаться взять реванш, практически ничем не рискуя, используя государство-смертника, которое им не жалко", - сказал Константинов.
Он подчеркнул, что военный конфликт идет на территории Украины, поэтому "они не ограничены во времени, и болевой порог у них практически отсутствует". Константинов напомнил, как они изначально цинично призывали "воевать до последнего украинца".
"Все эти обстоятельства работают на затягивание конфликта. Но, с другой стороны, есть и определенные силы на Западе, стремящиеся конфликт остановить. Вот усилиями этой группы процесс поиска мирной формулы уже начат. Не исключено, что в обозримой перспективе удастся договориться сначала о перемирии, а потом и об установлении более стабильного мира", - сказал Константинов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, оказывающие военную помощь Украине, фактически стали прямыми участниками конфликта. По его словам, ряд западных политиков продолжает вынашивать планы нанесения России стратегического поражения, продолжают направлять киевскому режиму оружие и деньги, оказывают военно-техническую и разведывательную поддержку. При этом принципиальная позиция России заключается в том, чтобы безопасность одних стран не обеспечивалась за счет безопасности других, подчеркнул он.
Также президент России ранее заявил о готовности встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в конфликте, но под итоговым документом должна стоять подпись легитимного представителя украинской власти.
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