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Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Крымский мост закрыли для проезда
Крымский мост закрыли для проезда - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Крымский мост закрыли для проезда
Крымский мост закрыт для движения транспорта в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T00:06
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крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ,27 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост закрыли для проезда

Крымский мост закрыт

00:06 27.06.2025 (обновлено: 00:08 27.06.2025)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ,27 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения транспорта в целях безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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