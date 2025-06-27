https://crimea.ria.ru/20250627/krymskiy-most-so-storony-kerchi-vyros-trekhchasovoy-zator-1147538325.html

Крымский мост: со стороны Керчи вырос трехчасовой затор

Крымский мост: со стороны Керчи вырос трехчасовой затор - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Крымский мост: со стороны Керчи вырос трехчасовой затор

У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T15:09

2025-06-27T15:09

2025-06-27T15:09

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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логистика

очереди на крымском мосту

новости

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.В полночь движение по мосту перекрывали примерно на час. Утром очередей к транспортному переходу по обеим его сторонам не было, а к 9 утра проезда ожидали 320 транспортных средств. Спустя два часа в пробке стояло уже 550 авто. Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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