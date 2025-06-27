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Крымский мост: со стороны Керчи вырос трехчасовой затор - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Крымский мост: со стороны Керчи вырос трехчасовой затор
Крымский мост: со стороны Керчи вырос трехчасовой затор - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Крымский мост: со стороны Керчи вырос трехчасовой затор
У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T15:09
2025-06-27T15:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
очереди на крымском мосту
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.В полночь движение по мосту перекрывали примерно на час. Утром очередей к транспортному переходу по обеим его сторонам не было, а к 9 утра проезда ожидали 320 транспортных средств. Спустя два часа в пробке стояло уже 550 авто. Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, очереди на крымском мосту, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост: со стороны Керчи вырос трехчасовой затор

На Крымском мосту сейчас проезда ждут 770 машин

15:09 27.06.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас продолжает расти очередь перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 770 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
При этом въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
В полночь движение по мосту перекрывали примерно на час. Утром очередей к транспортному переходу по обеим его сторонам не было, а к 9 утра проезда ожидали 320 транспортных средств. Спустя два часа в пробке стояло уже 550 авто.
Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
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