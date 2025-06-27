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Крымский мост - обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Крымский мост - обстановка после открытия движения
Крымский мост - обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Крымский мост - обстановка после открытия движения
Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон, очередей перед досмотровыми комплексами утром в пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T06:06
2025-06-27T06:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон, очередей перед досмотровыми комплексами утром в пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В полночь движение по мосту перекрывали примерно на час.Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, логистика, керчь, тамань
Крымский мост - обстановка после открытия движения

Крымский мост утром в пятницу свободен для проезда

06:06 27.06.2025 (обновлено: 06:07 27.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон, очередей перед досмотровыми комплексами утром в пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В полночь движение по мосту перекрывали примерно на час.
Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
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