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Крымский мост - обстановка после открытия движения
Крымский мост - обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Крымский мост - обстановка после открытия движения
Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон, очередей перед досмотровыми комплексами утром в пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T06:06
2025-06-27T06:06
2025-06-27T06:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон, очередей перед досмотровыми комплексами утром в пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В полночь движение по мосту перекрывали примерно на час.Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, логистика, керчь, тамань
Крымский мост - обстановка после открытия движения
Крымский мост утром в пятницу свободен для проезда
06:06 27.06.2025 (обновлено: 06:07 27.06.2025)