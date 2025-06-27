https://crimea.ria.ru/20250627/krymskiy-most---obstanovka-posle-nochnogo-perekrytiya-dvizheniya-1147519065.html

Крымский мост - обстановка после открытия движения

Крымский мост - обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Крымский мост - обстановка после открытия движения

Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон, очередей перед досмотровыми комплексами утром в пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T06:06

2025-06-27T06:06

2025-06-27T06:07

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

новости крыма

логистика

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Крымский мост свободен для проезда с обеих сторон, очередей перед досмотровыми комплексами утром в пятницу нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.В полночь движение по мосту перекрывали примерно на час.Крымский мост является стратегическим объектом, на транспортном переходе введены повышенные меры безопасности, любой автомобиль и багаж здесь проверяют. Также введен паспортный контроль. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине: как быстро проехать по Крымскому мостуВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крыму к началу сезона появятся 24 автокемпинга

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, логистика, керчь, тамань