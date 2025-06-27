https://crimea.ria.ru/20250627/khotel-mariellu-sevastopolets-otdal-245-tysyach-aferistu-s-intim-sayta-1147521392.html

Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта

Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта

20-летний севастополец обратился к услугам тематического сайта в поисках спутницы на вечер и лишился 245 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T10:21

2025-06-27T10:21

2025-06-27T10:21

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. 20-летний севастополец обратился к услугам тематического сайта в поисках спутницы на вечер и лишился 245 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского управления полиции.По данным правоохранителей, молодому человеку приглянулось фото девушки по имени Мариэлла.По ту сторону монитора на самом деле оказался 19-летний житель Самары. Он зарегистрировался на сайте для взрослых, разместил несколько объявлений об оказании интимных услуг, загрузил найденные в интернете фотографии, чтобы выманивать деньги у доверчивых пользователей. Правоохранители задержали его. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенниковСевастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунты50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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