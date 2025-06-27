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Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта
Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта
20-летний севастополец обратился к услугам тематического сайта в поисках спутницы на вечер и лишился 245 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T10:21
2025-06-27T10:21
2025-06-27T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. 20-летний севастополец обратился к услугам тематического сайта в поисках спутницы на вечер и лишился 245 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского управления полиции.По данным правоохранителей, молодому человеку приглянулось фото девушки по имени Мариэлла.По ту сторону монитора на самом деле оказался 19-летний житель Самары. Он зарегистрировался на сайте для взрослых, разместил несколько объявлений об оказании интимных услуг, загрузил найденные в интернете фотографии, чтобы выманивать деньги у доверчивых пользователей. Правоохранители задержали его. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенниковСевастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунты50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете
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Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта
МВД: житель Самары под видом эскортницы Мариэллы выманил у севастопольца 245 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. 20-летний севастополец обратился к услугам тематического сайта в поисках спутницы на вечер и лишился 245 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского управления полиции.
По данным правоохранителей, молодому человеку приглянулось фото девушки по имени Мариэлла.
"Сначала ему вежливо предложили внести предоплату, затем оформить медицинскую страховку для дамы сердца, потом оплатить бронь встречи. Каждый перевод почему-то "не проходил" и требовал повторения. В итоге за мечту о романтическом вечере доверчивый парень заплатил почти 245 тысяч рублей, после чего его просто заблокировали", - сообщили в пресс-службе.
По ту сторону монитора на самом деле оказался 19-летний житель Самары. Он зарегистрировался на сайте для взрослых, разместил несколько объявлений об оказании интимных услуг, загрузил найденные в интернете фотографии, чтобы выманивать деньги у доверчивых пользователей. Правоохранители задержали его.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
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