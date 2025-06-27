Рейтинг@Mail.ru
Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250627/khotel-mariellu-sevastopolets-otdal-245-tysyach-aferistu-s-intim-sayta-1147521392.html
Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта
Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта
20-летний севастополец обратился к услугам тематического сайта в поисках спутницы на вечер и лишился 245 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T10:21
2025-06-27T10:21
крым
севастополь
новости севастополя
новости крыма
самара
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261491_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c6b64d0fe05ce50c9b320c2daa2eafff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. 20-летний севастополец обратился к услугам тематического сайта в поисках спутницы на вечер и лишился 245 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского управления полиции.По данным правоохранителей, молодому человеку приглянулось фото девушки по имени Мариэлла.По ту сторону монитора на самом деле оказался 19-летний житель Самары. Он зарегистрировался на сайте для взрослых, разместил несколько объявлений об оказании интимных услуг, загрузил найденные в интернете фотографии, чтобы выманивать деньги у доверчивых пользователей. Правоохранители задержали его. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенниковСевастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунты50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете
крым
севастополь
самара
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261491_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f19a4b145662cd29650c2c56419d5090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, самара, мошенничество
Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта

МВД: житель Самары под видом эскортницы Мариэллы выманил у севастопольца 245 тысяч рублей

10:21 27.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на клавиатуре компьютера
Наручники на клавиатуре компьютера - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. 20-летний севастополец обратился к услугам тематического сайта в поисках спутницы на вечер и лишился 245 тысяч рублей, сообщает пресс-служба городского управления полиции.
По данным правоохранителей, молодому человеку приглянулось фото девушки по имени Мариэлла.
"Сначала ему вежливо предложили внести предоплату, затем оформить медицинскую страховку для дамы сердца, потом оплатить бронь встречи. Каждый перевод почему-то "не проходил" и требовал повторения. В итоге за мечту о романтическом вечере доверчивый парень заплатил почти 245 тысяч рублей, после чего его просто заблокировали", - сообщили в пресс-службе.
По ту сторону монитора на самом деле оказался 19-летний житель Самары. Он зарегистрировался на сайте для взрослых, разместил несколько объявлений об оказании интимных услуг, загрузил найденные в интернете фотографии, чтобы выманивать деньги у доверчивых пользователей. Правоохранители задержали его.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Светильники и интимные услуги: что крымчане покупают у мошенников
Севастопольцев обманули на 100 тысяч рублей через фейковые аккаунты
50 млн рублей за неделю отдали жители Крыма за доверчивость в интернете
 
КрымСевастопольНовости СевастополяНовости КрымаСамараМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30На Крымском мосту стоят сотни машин - проезда ждать два часа
11:24Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС
11:00Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны
10:47В Крыму аферист получил срок за фейковые сделки с недвижимостью
10:40Семилетний ребенок погиб ночью в ДТП на Кубани
10:30Гибель фауны в реке Славянка в Симферополе– начата прокурорская проверка
10:21Хотел Мариэллу: севастополец отдал 245 тысяч аферисту с интим-сайта
09:54Житель Крыма задержан за сбор для СБУ данных о военной инфраструктуре
09:46Кто мешает заключению мира на Украине
09:30США милитаризируют Европу для давления на Россию – мнение
09:20Очередь на Крымском мосту - сколько ждать проезда
09:13Мошенники создали фейковую страницу главы МЧС Крыма
08:42Олег Зубков написал письмо и поблагодарил всех за поддержку
08:31Магнитная буря происходит на Земле - когда закончится
07:56Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи
07:33Сколько детей мигрантов допустили к тестированию в школах Севастополя
07:1339 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России
06:43Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области
06:24Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 сентября
06:06Крымский мост - обстановка после открытия движения
Лента новостейМолния