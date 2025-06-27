https://crimea.ria.ru/20250627/kak-v-krymu-rassekrechivayut-dokumenty-vremen-voyny-1147538211.html

Как в Крыму рассекречивают документы времен войны

Как в Крыму рассекречивают документы времен войны - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Как в Крыму рассекречивают документы времен войны

Представитель Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал о работе по обнародованию новых документов о РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T17:58

2025-06-27T17:58

2025-06-27T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Представитель Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал о работе по обнародованию новых документов о трагедии оккупации полуострова в период Великой Отечественной войны. Он отметил, что архивные документы рассказывают новые факты о деятельности подпольщиков, партизан, работе карательных отрядов нацистов.Он подчеркнул, что в первую очередь работа историков и исследователей направлена на обобщение и дальнейшее исследование этих документов."Большая их часть имеет свою специфику, но интересна исследователям в части деталей обстоятельств и даже фактов, которые ранее не были известны, не были задокументированы чрезвычайными комиссиями", - сказал Верешков.Уже несколько лет РИА Новости Крым уделяют пристальное внимание теме рассекречивания документов в рамках проекта "Без срока давности". Многочисленные материалы пользовались широким читательским интересом. Последние из них, например, касались факта умерщвления гитлеровскими врачами военнопленных на территории Крыма при помощи специальных инъекций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Травили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в АджимушкаеФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в КрымуВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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