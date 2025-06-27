https://crimea.ria.ru/20250627/kak-v-krymu-rassekrechivayut-dokumenty-vremen-voyny-1147538211.html
Как в Крыму рассекречивают документы времен войны
Как в Крыму рассекречивают документы времен войны - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Как в Крыму рассекречивают документы времен войны
Представитель Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал о работе по обнародованию новых документов о РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T17:58
2025-06-27T17:58
2025-06-27T17:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Представитель Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал о работе по обнародованию новых документов о трагедии оккупации полуострова в период Великой Отечественной войны. Он отметил, что архивные документы рассказывают новые факты о деятельности подпольщиков, партизан, работе карательных отрядов нацистов.Он подчеркнул, что в первую очередь работа историков и исследователей направлена на обобщение и дальнейшее исследование этих документов."Большая их часть имеет свою специфику, но интересна исследователям в части деталей обстоятельств и даже фактов, которые ранее не были известны, не были задокументированы чрезвычайными комиссиями", - сказал Верешков.Уже несколько лет РИА Новости Крым уделяют пристальное внимание теме рассекречивания документов в рамках проекта "Без срока давности". Многочисленные материалы пользовались широким читательским интересом. Последние из них, например, касались факта умерщвления гитлеровскими врачами военнопленных на территории Крыма при помощи специальных инъекций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Травили газом и дымом - как нацисты уничтожали людей в АджимушкаеФСБ издаст книгу архивных документов о Великой Отечественной в КрымуВ Крыму рассекретили архивные документы о преступлениях нацистов
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Как в Крыму рассекречивают документы времен войны
ФСБ рассказала о работе по рассекречиванию архивных военных документов в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Представитель Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю Игорь Верешков в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал о работе по обнародованию новых документов о трагедии оккупации полуострова в период Великой Отечественной войны.
Он отметил, что архивные документы рассказывают новые факты о деятельности подпольщиков, партизан, работе карательных отрядов нацистов.
"Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю с самого начала проекта включилось в работу по рассекречиванию и опубликованию, использованию тех архивных документов, которые посвящены трагедии оккупации, преступлений нацистов на территории СССР, в первую очередь – на Крымском полуострове. Уже в этом году сотни документов были рассмотрены и рассекречены, десятки из них, в том числе благодаря РИА Новости Крым, опубликованы в открытом доступе", - сказал он.
Он подчеркнул, что в первую очередь работа историков и исследователей направлена на обобщение и дальнейшее исследование этих документов.
"Большая их часть имеет свою специфику, но интересна исследователям в части деталей обстоятельств и даже фактов, которые ранее не были известны, не были задокументированы чрезвычайными комиссиями", - сказал Верешков.
Уже несколько лет РИА Новости Крым уделяют пристальное внимание теме рассекречивания документов в рамках проекта "Без срока давности". Многочисленные материалы пользовались широким читательским интересом. Последние из них, например, касались факта умерщвления гитлеровскими врачами военнопленных на территории Крыма при помощи специальных инъекций
.
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