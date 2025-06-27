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Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны
Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны
РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-27T11:00
2025-06-26T11:05
пресс-центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня - 11.00. Видеомост Симферополь - Краснодар - Волгоград - Москва "Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Рассекреченные архивы".Участники в Симферополе:- председатель комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир БОБКОВ;- представитель Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю Игорь ВЕРЕШКОВ.В Краснодаре:- кандидат политических наук, доцент Кубанского государственного университета Светлана БОРОДИНА;- кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, культурологии и музееведения Краснодарского государственного университета культуры Дмитрий ГАНГУР.В Волгограде:- историк, член Совета ветеранов органов безопасности Пограничной службы Волгоградской области Павел ЧЕБАНЕНКО.Рассекречивание архивных документов, в том числе хранящихся в архивах ФСБ, позволяет более детально воссоздать картину геноцида мирного населения и советских военнопленных, проводившегося нацистами на оккупированных территориях СССР.В Москве:- представители СМИ. Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-центр

Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны

11:00 27.06.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДети, освобожденные из немецкого плена
Дети, освобожденные из немецкого плена - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня - 11.00. Видеомост Симферополь - Краснодар - Волгоград - Москва "Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Рассекреченные архивы".
Участники в Симферополе:
- председатель комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир БОБКОВ;
- представитель Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю Игорь ВЕРЕШКОВ.
В Краснодаре:
- кандидат политических наук, доцент Кубанского государственного университета Светлана БОРОДИНА;
- кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, культурологии и музееведения Краснодарского государственного университета культуры Дмитрий ГАНГУР.
В Волгограде:
- историк, член Совета ветеранов органов безопасности Пограничной службы Волгоградской области Павел ЧЕБАНЕНКО.
Рассекречивание архивных документов, в том числе хранящихся в архивах ФСБ, позволяет более детально воссоздать картину геноцида мирного населения и советских военнопленных, проводившегося нацистами на оккупированных территориях СССР.
В Москве:
- представители СМИ.
Какие методы применяли оккупационные власти против мирных жителей? По каким принципам формировались и работали немецкие комендатуры? Какие методы идеологической обработки населения применялись нацистами? Как сегодня идет работа по увековечению жертв геноцида и сохранению исторической памяти?
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.
Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центр
 
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