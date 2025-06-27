https://crimea.ria.ru/20250627/genotsid-sovetskikh-grazhdan-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny--1147484587.html

Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны

Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны

РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-27T11:00

2025-06-27T11:00

2025-06-26T11:05

пресс-центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/17/1145886315_0:16:2047:1167_1920x0_80_0_0_6d6f8ac8fa63659053cf67459a4198fb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня - 11.00. Видеомост Симферополь - Краснодар - Волгоград - Москва "Геноцид советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Рассекреченные архивы".Участники в Симферополе:- председатель комитета Госсовета Крыма по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир БОБКОВ;- представитель Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю Игорь ВЕРЕШКОВ.В Краснодаре:- кандидат политических наук, доцент Кубанского государственного университета Светлана БОРОДИНА;- кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, культурологии и музееведения Краснодарского государственного университета культуры Дмитрий ГАНГУР.В Волгограде:- историк, член Совета ветеранов органов безопасности Пограничной службы Волгоградской области Павел ЧЕБАНЕНКО.Рассекречивание архивных документов, в том числе хранящихся в архивах ФСБ, позволяет более детально воссоздать картину геноцида мирного населения и советских военнопленных, проводившегося нацистами на оккупированных территориях СССР.В Москве:- представители СМИ. Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Пресс-конференции проходят без онлайн трансляции. Задать вопросы спикерам возможно только при личном присутствии.Вход для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр