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Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Инцидент произошел при движении воздушных судов на взлетно-посадочную полосу, сообщили в... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T21:17
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аэропорт
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Инцидент произошел при движении воздушных судов на взлетно-посадочную полосу, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.В ведомстве уточнили, что пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали."Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – добавили в пресс-службе ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, аэропорт, происшествия, южная транспортная прокуратура, новости, авиация
Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета

21:17 27.06.2025 (обновлено: 21:21 27.06.2025)
 
© Южная транспортная прокуратураВ аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета
В аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета
© Южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Инцидент произошел при движении воздушных судов на взлетно-посадочную полосу, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
"Сегодня в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска", – сказано в сообщении.
© Южная транспортная прокуратураВ аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета
В аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета
© Южная транспортная прокуратура
В аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета
В ведомстве уточнили, что пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.
"Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – добавили в пресс-службе ведомства.
© Южная транспортная прокуратураВ аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета
В аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета
© Южная транспортная прокуратура
В аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета
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СочиАэропортПроисшествияЮжная транспортная прокуратураНовостиАвиация
 
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