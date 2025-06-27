https://crimea.ria.ru/20250627/dva-samoleta-stolknulis-v-aeroportu-sochi-1147550269.html

Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Инцидент произошел при движении воздушных судов на взлетно-посадочную полосу, сообщили в... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T21:17

2025-06-27T21:17

2025-06-27T21:21

сочи

аэропорт

происшествия

южная транспортная прокуратура

новости

авиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Инцидент произошел при движении воздушных судов на взлетно-посадочную полосу, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.В ведомстве уточнили, что пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали."Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – добавили в пресс-службе ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, аэропорт, происшествия, южная транспортная прокуратура, новости, авиация