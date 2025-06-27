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Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Инцидент произошел при движении воздушных судов на взлетно-посадочную полосу, сообщили в... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T21:17
2025-06-27T21:17
2025-06-27T21:21
сочи
аэропорт
происшествия
южная транспортная прокуратура
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авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Инцидент произошел при движении воздушных судов на взлетно-посадочную полосу, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.В ведомстве уточнили, что пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали."Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – добавили в пресс-службе ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сочи, аэропорт, происшествия, южная транспортная прокуратура, новости, авиация
Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи столкнулись два пассажирских самолета
21:17 27.06.2025 (обновлено: 21:21 27.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. В аэропорту Сочи столкнулись два самолета с пассажирами на борту. Инцидент произошел при движении воздушных судов на взлетно-посадочную полосу, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
"Сегодня в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.
"Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования", – добавили в пресс-службе ведомства.
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