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Четыре человека ранены при ударе ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Четыре человека ранены при ударе ВСУ по Брянску
Четыре человека ранены при ударе ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Четыре человека ранены при ударе ВСУ по Брянску
Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T20:27
2025-06-27T20:31
брянск
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Сейчас на месте атаки работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, частично повреждены более десяти домов и легковой автомобиль.ВСУ в пятницу атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков. В результате атаки поврежден служебный автомобиль, сотрудники станции своевременно укрылись и не пострадали. Сейчас проводится оценка ущерба и анализ обстоятельств инцидента. Работа на Запорожской АЭС продолжается с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов РоссииОбломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской областиПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря
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Четыре человека ранены при ударе ВСУ по Брянску

В Брянске при атаке беспилотника ВСУ ранены четыре человека - губернатор

20:27 27.06.2025 (обновлено: 20:31 27.06.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаПоследствия атаки ВСУ на Брянскую область
Последствия атаки ВСУ на Брянскую область
© Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали город Брянск с помощью БПЛА. В результате варварского удара ранены четверо мирных жителей. В настоящий момент пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram.
Сейчас на месте атаки работают оперативные и экстренные службы.
По предварительной информации, частично повреждены более десяти домов и легковой автомобиль.
ВСУ в пятницу атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков. В результате атаки поврежден служебный автомобиль, сотрудники станции своевременно укрылись и не пострадали. Сейчас проводится оценка ущерба и анализ обстоятельств инцидента. Работа на Запорожской АЭС продолжается с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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