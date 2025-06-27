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Четыре человека ранены при ударе ВСУ по Брянску

Четыре человека ранены при ударе ВСУ по Брянску - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Четыре человека ранены при ударе ВСУ по Брянску

Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T20:27

2025-06-27T20:27

2025-06-27T20:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Брянске. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Сейчас на месте атаки работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, частично повреждены более десяти домов и легковой автомобиль.ВСУ в пятницу атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков. В результате атаки поврежден служебный автомобиль, сотрудники станции своевременно укрылись и не пострадали. Сейчас проводится оценка ущерба и анализ обстоятельств инцидента. Работа на Запорожской АЭС продолжается с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов РоссииОбломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской областиПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря

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2025

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