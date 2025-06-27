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Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС
Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС
ВСУ в пятницу атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал станции. РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T11:24
2025-06-27T11:24
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
атаки всу
запорожская область
новости сво
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в пятницу атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал станции.В результате атаки поврежден служебный автомобиль, сотрудники станции своевременно укрылись и не пострадали. Сейчас проводится оценка ущерба и анализ обстоятельств инцидента. Работа на Запорожской АЭС продолжается с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена.Как пишет РИА Новости, администрация ЗАЭС поставит в известность находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.ВСУ регулярно атакуют Запорожскую АЭС. Так, 24 июня украинские боевики нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате несколько объектов были повреждены, часть региона осталась без света, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭССевастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской областиВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, атаки всу, запорожская область, новости сво, происшествия
Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

ВСУ атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС

11:24 27.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в пятницу атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал станции.
"Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров", - сказано в сообщении.
В результате атаки поврежден служебный автомобиль, сотрудники станции своевременно укрылись и не пострадали. Сейчас проводится оценка ущерба и анализ обстоятельств инцидента. Работа на Запорожской АЭС продолжается с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена.
Как пишет РИА Новости, администрация ЗАЭС поставит в известность находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.
ВСУ регулярно атакуют Запорожскую АЭС. Так, 24 июня украинские боевики нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате несколько объектов были повреждены, часть региона осталась без света, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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