https://crimea.ria.ru/20250627/bespilotnik-vsu-atakoval-gruppu-sotrudnikov-zaporozhskoy-aes-1147527594.html

Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Беспилотник ВСУ атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

ВСУ в пятницу атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал станции. РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T11:24

2025-06-27T11:24

2025-06-27T11:24

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. ВСУ в пятницу атаковали с помощью беспилотника группу сотрудников Запорожской АЭС в 350 метрах от блоков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал станции.В результате атаки поврежден служебный автомобиль, сотрудники станции своевременно укрылись и не пострадали. Сейчас проводится оценка ущерба и анализ обстоятельств инцидента. Работа на Запорожской АЭС продолжается с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена.Как пишет РИА Новости, администрация ЗАЭС поставит в известность находящихся на станции экспертов МАГАТЭ.ВСУ регулярно атакуют Запорожскую АЭС. Так, 24 июня украинские боевики нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате несколько объектов были повреждены, часть региона осталась без света, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему сейчас опасно запускать работу Запорожской АЭССевастополь поможет восстанавливать инфраструктуру Запорожской областиВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, атаки всу, запорожская область, новости сво, происшествия