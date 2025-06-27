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Атака на сотрудников Запорожской АЭС и агент СБУ в Крыму – главное

Атака на сотрудников Запорожской АЭС и агент СБУ в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Атака на сотрудников Запорожской АЭС и агент СБУ в Крыму – главное

Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Владелец парка "Тайган" в Крыму Олег Зубков написал письмо... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T22:56

2025-06-27T22:56

2025-06-27T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил о готовности встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Владелец парка "Тайган" в Крыму Олег Зубков написал письмо из больницы. Вооруженные силы России нанесли групповой удар "Кинжалами" по военному аэродрому ВСУ. Группу сотрудников Запорожской атомной электростанции атаковал дрон. В реке Славянка в Симферополе гибнет рыба. В Крыму задержали пособника СБУ.Главные новости, события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления Путина по итогам Саммита ЕАЭС в МинскеПрезидент России Владимир Путин сделал ряд заявлений по итогам Саммита ЕАЭС, который прошел в Минске. В частности, глава государства сообщил о готовности к контактам и личной встрече с президентом США Дональдом Трампом и подчеркнул искреннее стремление главы Белого дома помочь в урегулировании ситуации на Украине.Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, отметил президент. Перед этим российская сторона может передать Украине еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, если Киев подтвердит готовность их принять.Также глава российского государства напомнил, что одной из причин начала специальной военной операции на Украине стало несоблюдение обещаний так называемого коллективного Запада о нерасширении НАТО на восток.Он также назвал оборонные расходы РФ – они составляют 6,3 процента ВВП или около 13,5 триллиона рублей. Письмо от ЗубковаВладелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков написал письмо из больницы Краснодара, куда он попал после нападения льва, и поблагодарил всех за поддержку. Об этом сообщила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.Групповой удар "Кинжалами"Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по украинскому военному аэродрому. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Атака на Запорожскую АЭСГруппу сотрудников Запорожской АЭС атаковал украинский беспилотник, сообщается в официальном Telegram-канале станции. Сотрудники своевременно укрылись и не пострадали. Поврежден служебный автомобиль. Работа на Запорожской АЭС продолжается с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Безопасность эксплуатации станции обеспечена.Гибель рыбы в реке Славянка в СимферополеПрокуратура Крыма начала проверку данных из соцсетей о гибели фауны в реке Славянка в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В Крыму задержан агент СБУВ Крыму местный житель Симферопольского района собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре и дислокации воинских частей. Мужчину задержали при изъятии взрывчатки из схрона, сообщили в ЦОС ФСБ России.Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Задержанного поместили под арест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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