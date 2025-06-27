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Армия России нанесла групповой удар по военному аэродрому ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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Армия России нанесла групповой удар по военному аэродрому ВСУ
Армия России нанесла групповой удар по военному аэродрому ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Армия России нанесла групповой удар по военному аэродрому ВСУ
Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по украинскому военному аэродрому. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T12:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по украинскому военному аэродрому. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и цехам сборки и складам БПЛА. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре УкраиныАрмия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области
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россия, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, украина
Армия России нанесла групповой удар по военному аэродрому ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ

12:27 27.06.2025 (обновлено: 12:31 27.06.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по украинскому военному аэродрому. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома", - говорится в сводке военного ведомства.
Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и цехам сборки и складам БПЛА. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.
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