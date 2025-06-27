https://crimea.ria.ru/20250627/armiya-rossii-nanesla-gruppovoy-udar-po--voennomu-aerodromu-vsu-1147529143.html

Армия России нанесла групповой удар по военному аэродрому ВСУ

Армия России нанесла групповой удар по военному аэродрому ВСУ - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Армия России нанесла групповой удар по военному аэродрому ВСУ

Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по украинскому военному аэродрому. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T12:27

2025-06-27T12:27

2025-06-27T12:31

россия

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Российские военные в ночь на пятницу нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", по украинскому военному аэродрому. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины и цехам сборки и складам БПЛА. Цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области Армия России нанесла удары по портовой инфраструктуре УкраиныАрмия России нанесла мощный удар по военным объектам в Киевской области

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, украина