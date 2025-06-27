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39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России
39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России - РИА Новости Крым, 27.06.2025
39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России
39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T07:13
2025-06-27T07:13
2025-06-27T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Ранее в Минобороны также сообщали, что в период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.Накануне в небе над восьмью российскими регионами были сбиты полсотни дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской областиКрым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУПопытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон
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атаки всу на крым, новости сво, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России
Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 39 беспилотников
07:13 27.06.2025 (обновлено: 07:24 27.06.2025)