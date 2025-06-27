Рейтинг@Mail.ru
39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России - РИА Новости Крым, 27.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250627/39-bespilotnikov-atakovali-krym-i-esche-pyat-regionov-rossii-1147519538.html
39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России
39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России - РИА Новости Крым, 27.06.2025
39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России
39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T07:13
2025-06-27T07:24
атаки всу на крым
новости сво
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147519630_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_928af26a35f5abc6ff9d91dc4280b9ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Ранее в Минобороны также сообщали, что в период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.Накануне в небе над восьмью российскими регионами были сбиты полсотни дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской областиКрым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУПопытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147519630_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_9c9680cace9a72ea06455006e5f3f970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу на крым, новости сво, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России

Над Крымом и еще пятью регионами России сбили 39 беспилотников

07:13 27.06.2025 (обновлено: 07:24 27.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М"
Боевое дежурство ЗРК Тор-2М - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Так, 19 беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области, 13 – над Волгоградской, четыре – в небе над Крымом, а также по одному - над Белгородской, Брянской и Самарской областями.
Ранее в Минобороны также сообщали, что в период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.
Накануне в небе над восьмью российскими регионами были сбиты полсотни дронов ВСУ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области
Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУ
Попытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон
 
Атаки ВСУ на КрымНовости СВОКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:13Мошенники создали фейковую страницу главы МЧС Крыма
08:42Олег Зубков написал письмо и поблагодарил всех за поддержку
08:31Магнитная буря происходит на Земле - когда закончится
07:56Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи
07:33Сколько детей мигрантов допустили к тестированию в школах Севастополя
07:1339 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России
06:43Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской области
06:24Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 сентября
06:06Крымский мост - обстановка после открытия движения
01:00Крымский мост открыли для проезда транспорта
00:11ПВО отработало над Крымом и акваторией Черного моря
00:06Крымский мост закрыли для проезда
00:01+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня
00:00Какой сегодня праздник: 27 июня
23:01Встал на ноги: в "Тайгане" рассказали о состоянии Олега Зубкова
22:44Олег Зубков перед нападением льва в "Тайгане" - сафари-парк показал видео
22:33Обмен пленными и деньги на Крым и Севастополь: главное за день
21:47Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины
21:39Крым запустил проект по подготовке фельдшеров за счет работодателя
21:15При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список
Лента новостейМолния