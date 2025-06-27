https://crimea.ria.ru/20250627/39-bespilotnikov-atakovali-krym-i-esche-pyat-regionov-rossii-1147519538.html

39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России

39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России - РИА Новости Крым, 27.06.2025

39 беспилотников атаковали Крым и еще пять регионов России

39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. Об этом в пятницу сообщили в... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T07:13

2025-06-27T07:13

2025-06-27T07:24

атаки всу на крым

новости сво

крым

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беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены минувшей ночью над российскими регионами, в том числе четыре - над Крымским полуостровом. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Ранее в Минобороны также сообщали, что в период с восьми вечера 26 июня до полуночи 27-го дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили 16 вражеских дронов, из них четыре - над Крымом.Накануне в небе над восьмью российскими регионами были сбиты полсотни дронов ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на мост через Дон в Волгоградской областиКрым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУПопытки ВСУ атаковать Крым – что с безопасностью в курортный сезон

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, новости сво, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф