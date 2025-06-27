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+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня

+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2025

+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня

В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове солнечную и сухую погоду. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T00:01

2025-06-27T00:01

2025-06-27T00:01

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

судак

ялта

алушта

погода

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове солнечную и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.На побережье также ожидается жаркая и сухая погода. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью прогнозируется +17...20, днем потеплеет до +30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

феодосия

евпатория

судак

ялта

алушта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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