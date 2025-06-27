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+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2025
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+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня
+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2025
+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня
В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове солнечную и сухую погоду. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.06.2025
2025-06-27T00:01
2025-06-27T00:01
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
феодосия
евпатория
судак
ялта
алушта
погода
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове солнечную и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27...29.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.На побережье также ожидается жаркая и сухая погода. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью прогнозируется +17...20, днем потеплеет до +30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, феодосия, евпатория, судак, ялта, алушта, погода, погода в крыму, крымская погода
+30 и без осадков: погода в Крыму 27 июня

Погода в Крыму 27 июня

00:01 27.06.2025
 
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Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В пятницу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления обусловит на полуострове солнечную и сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с, ночью местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…19; днем +26…31, в горах +19…24", - сообщили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +27...29.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.
На побережье также ожидается жаркая и сухая погода. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью прогнозируется +17...20, днем потеплеет до +30 градусов.
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Крымский гидрометцентрСимферопольСевастопольФеодосияЕвпаторияСудакЯлтаАлуштаПогодаПогода в КрымуКрымская погода
 
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