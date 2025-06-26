https://crimea.ria.ru/20250626/zhitelnitsu-novorossiyska-zaderzhali-za-sliv-dannykh-o-korablyakh-chf--1147506470.html

Жительницу Новороссийска задержали за "слив" данных о кораблях ЧФ

Жительницу Новороссийска задержали за "слив" данных о кораблях ЧФ - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Жительницу Новороссийска задержали за "слив" данных о кораблях ЧФ

Силовики задержали жительницу Новороссийска, передававшую Киеву информацию о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, возбуждено дело о государственной... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T12:35

2025-06-26T12:35

2025-06-26T12:35

россия

новости

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новороссийск

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

госизмена

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Силовики задержали жительницу Новороссийска, передававшую Киеву информацию о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, возбуждено дело о государственной измене. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.В ФСБ подчеркнули, что благодаря своевременно принятым мерам "поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено".Возбуждено и расследуется дело о госизмене. Фигурантка арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительницу Херсонской области будут судить за госизменуСледил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизменуЖителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины

россия

новороссийск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), новороссийск, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена