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Жительницу Новороссийска задержали за "слив" данных о кораблях ЧФ
Жительницу Новороссийска задержали за "слив" данных о кораблях ЧФ - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Жительницу Новороссийска задержали за "слив" данных о кораблях ЧФ
Силовики задержали жительницу Новороссийска, передававшую Киеву информацию о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, возбуждено дело о государственной... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T12:35
2025-06-26T12:35
2025-06-26T12:35
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
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госизмена
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Силовики задержали жительницу Новороссийска, передававшую Киеву информацию о кораблях Черноморского флота и объектах ПВО, возбуждено дело о государственной измене. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает РИА Новости.В ФСБ подчеркнули, что благодаря своевременно принятым мерам "поражения военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации не допущено".Возбуждено и расследуется дело о госизмене. Фигурантка арестована, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительницу Херсонской области будут судить за госизменуСледил за нефтяным терминалом: крымчанина будут судить за госизменуЖителя Керчи задержали по подозрению в шпионаже на разведку Украины
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россия, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), новороссийск, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена
Жительницу Новороссийска задержали за "слив" данных о кораблях ЧФ
Жительницу Новороссийска задержали за передачу Киеву данных о кораблях ЧФ и объектах ПВО