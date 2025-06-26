https://crimea.ria.ru/20250626/zhitel-kryma-poluchil-pozhiznennoe-za-zhestokoe-ubiystvo-devushki-v-1997-godu-1147506097.html

Житель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 году

Житель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 году - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Житель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 году

Житель Раздольненского района Крыма приговорен к пожизненному сроку за жестокое убийство 28-летней девушки в 1997 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T12:10

2025-06-26T12:10

2025-06-26T12:11

крым

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следком крыма и севастополя

раздольненский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Житель Раздольненского района Крыма приговорен к пожизненному сроку за жестокое убийство 28-летней девушки в 1997 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в ночь на 11 августа 1997 года. Мужчина ехал на автомобиле со стороны Черноморского в поселок Межводное, где встретил на обочине незнакомую ему девушку. Он предложил подвезти до автостанции, но позже напал на нее, изнасиловал и задушил. Тело погибшей утопил в канале, где его спустя время нашли местные жители.Суд с учетом имеющейся судимости и мнения гособвинителя приговорил виновного к пожизненному лишению свободы, добавили в прокуратуре Крыма. Отбывать весь срок он будет в исправительной колонии особого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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раздольненский район крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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