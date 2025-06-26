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Житель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 году
Житель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 году - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Житель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 году
Житель Раздольненского района Крыма приговорен к пожизненному сроку за жестокое убийство 28-летней девушки в 1997 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T12:10
2025-06-26T12:10
2025-06-26T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Житель Раздольненского района Крыма приговорен к пожизненному сроку за жестокое убийство 28-летней девушки в 1997 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел в ночь на 11 августа 1997 года. Мужчина ехал на автомобиле со стороны Черноморского в поселок Межводное, где встретил на обочине незнакомую ему девушку. Он предложил подвезти до автостанции, но позже напал на нее, изнасиловал и задушил. Тело погибшей утопил в канале, где его спустя время нашли местные жители.Суд с учетом имеющейся судимости и мнения гособвинителя приговорил виновного к пожизненному лишению свободы, добавили в прокуратуре Крыма. Отбывать весь срок он будет в исправительной колонии особого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, убийство, следком крыма и севастополя, раздольненский район крыма
Житель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 году
Житель Крыма получил пожизненный срок за жестокое убийство девушки в 1997 году
12:10 26.06.2025 (обновлено: 12:11 26.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Житель Раздольненского района Крыма приговорен к пожизненному сроку за жестокое убийство 28-летней девушки в 1997 году. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел в ночь на 11 августа 1997 года. Мужчина ехал на автомобиле со стороны Черноморского в поселок Межводное, где встретил на обочине незнакомую ему девушку. Он предложил подвезти до автостанции, но позже напал на нее, изнасиловал и задушил. Тело погибшей утопил в канале, где его спустя время нашли местные жители.
"На момент раскрытия дела мужчина уже был осужден Московским областным судом за совершение аналогичных преступлений и отбывал наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима "Черный дельфин". Свою вину в совершении убийства фигурант признал, подробно описав и продемонстрировав, как совершал преступление", - проинформировали в СК.
Суд с учетом имеющейся судимости и мнения гособвинителя приговорил виновного к пожизненному лишению свободы, добавили в прокуратуре Крыма. Отбывать весь срок он будет в исправительной колонии особого режима.
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