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Жара и ветер ожидаются в Крыму в четверг

Жара и ветер ожидаются в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Жара и ветер ожидаются в Крыму в четверг

В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В регионе усилится ветер, а воздух прогреется до +33 градусов. Об этом... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-26T00:01

2025-06-26T00:01

2025-06-25T23:56

крым

крымский гидрометцентр

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

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судак

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В регионе усилится ветер, а воздух прогреется до +33 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.На побережье также ожидается жаркая и сухая погода. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью прогнозируется +18...20, днем потеплеет до +30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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