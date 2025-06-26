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Жара и ветер ожидаются в Крыму в четверг
Жара и ветер ожидаются в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Жара и ветер ожидаются в Крыму в четверг
В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В регионе усилится ветер, а воздух прогреется до +33 градусов. Об этом... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-26T00:01
2025-06-26T00:01
2025-06-25T23:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В регионе усилится ветер, а воздух прогреется до +33 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.На побережье также ожидается жаркая и сухая погода. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью прогнозируется +18...20, днем потеплеет до +30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Жара и ветер ожидаются в Крыму в четверг
В Крыму в четверг ожидается до 33 градусов жары и сильный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления. В регионе усилится ветер, а воздух прогреется до +33 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков, лишь днем в северных и восточных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15…20; днем +28…33, в горах +20…25", - сообщили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, во второй половине дня северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.
На побережье также ожидается жаркая и сухая погода. В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии ночью прогнозируется +18...20, днем потеплеет до +30 градусов.
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