https://crimea.ria.ru/20250626/yarmarka-vakansiy-dlya-veteranov-svo-proydet-v-simferopole-1147512962.html

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе

Ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей пройдет в Симферополе в пятницу, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T20:36

2025-06-26T20:36

2025-06-26T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей пройдет в Симферополе в пятницу, сообщает пресс-служба администрации города.Соискатели получат возможность пообщаться с работодателями, узнать о доступных вакансиях и возможно сразу договориться о собеседовании. Специалисты помогут с резюме и подскажут, как лучше презентовать свои навыки, уточнили в столичной мэрии.В Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации, сообщали ранее в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участниковСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииВетераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов

симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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