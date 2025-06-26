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Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе
Ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей пройдет в Симферополе в пятницу, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T20:36
2025-06-26T20:36
2025-06-26T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей пройдет в Симферополе в пятницу, сообщает пресс-служба администрации города.Соискатели получат возможность пообщаться с работодателями, узнать о доступных вакансиях и возможно сразу договориться о собеседовании. Специалисты помогут с резюме и подскажут, как лучше презентовать свои навыки, уточнили в столичной мэрии.В Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации, сообщали ранее в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участниковСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииВетераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
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РИА Новости Крым
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Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО и их семей пройдет в Симферополе - мэрия