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Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе
Ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей пройдет в Симферополе в пятницу, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T20:36
2025-06-26T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей пройдет в Симферополе в пятницу, сообщает пресс-служба администрации города.Соискатели получат возможность пообщаться с работодателями, узнать о доступных вакансиях и возможно сразу договориться о собеседовании. Специалисты помогут с резюме и подскажут, как лучше презентовать свои навыки, уточнили в столичной мэрии.В Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации, сообщали ранее в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участниковСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санаторииВетераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативов
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РИА Новости Крым
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Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе

Ярмарка вакансий для ветеранов СВО и их семей пройдет в Симферополе - мэрия

20:36 26.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЯрмарка вакансий для участников СВО и членам их семей
Ярмарка вакансий для участников СВО и членам их семей - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Ярмарка вакансий для ветеранов специальной военной операции и членов их семей пройдет в Симферополе в пятницу, сообщает пресс-служба администрации города.
"27 июня в КФУ на проспекте Вернадского, 4 состоится важное событие – специальная ярмарка вакансий для участников СВО и их близких. С 10 утра двери будут открыты для всех, кто ищет хорошую работу", – сказано в сообщении.
Соискатели получат возможность пообщаться с работодателями, узнать о доступных вакансиях и возможно сразу договориться о собеседовании. Специалисты помогут с резюме и подскажут, как лучше презентовать свои навыки, уточнили в столичной мэрии.
В Крыму планируют создать реестр вакансий на ведущих промышленных предприятиях для ветеранов спецоперации, сообщали ранее в республиканском филиале фонда "Защитники Отечества".
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