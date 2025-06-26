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ВТБ: малый и средний бизнес нуждается в технических специалистах

ВТБ: малый и средний бизнес нуждается в технических специалистах - РИА Новости Крым, 26.06.2025

ВТБ: малый и средний бизнес нуждается в технических специалистах

Средний и малый бизнес в первую очередь испытывает потребность в технических специалистах и рабочих, информация следует из результатов опроса ВТБ о влиянии... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T15:05

2025-06-26T15:05

2025-06-26T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Средний и малый бизнес в первую очередь испытывает потребность в технических специалистах и рабочих, информация следует из результатов опроса ВТБ о влиянии кадрового дефицита на работу предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.Согласно опросу, каждая четвертая компания среднего и малого бизнеса нуждается в инженерах, технических специалистах (наладчиках оборудования, операторах станков и других) или рабочих. В сферах строительства и промышленности о такой потребности сообщают половина предприятий.Для снижения рисков, вызванных дефицитом на рынке труда и удержанием кадров, две из трех компаний среднего и малого бизнеса повышают зарплаты и проводят индексацию. Около 20% предпринимателей создают для сотрудников более комфортные условия труда, предлагают гибкий график работы и инвестируют в повышение квалификации специалистов. По примеру крупных компаний, они также внедряют практику работы с молодыми специалистами: четверть предприятий МСБ развивают собственные программы стажировок и наставничества.Четверть компаний не оценивают текучесть кадров, однако при выявлении проблем принимают меры по ее снижению. Для поиска и привлечения сотрудников более 50% компаний используют услуги сайтов с вакансиями, 20% — рекомендации и социальные сети. Аутсорсинг и фриланс востребованы лишь в каждой пятой компании."Для устойчивого развития среднего и малого бизнеса сегодня критически важно не только оперативно реагировать на дефицит квалифицированных кадров через повышение зарплат и улучшение условий труда, но и системно инвестировать в привлечение и развитие молодых специалистов. Именно они обеспечат инновационный потенциал и долгосрочный рост отраслей, таких как строительство и промышленность, где кадровый голод сегодня особенно острый. Без комплексного подхода к кадровой политике бизнес рискует столкнуться с ограничениями в производственных возможностях и потерей конкурентоспособности", – отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, его слова приводит пресс-служба.*Опрос проведен банком в мае 2025 года среди 425 представителей малого и среднего бизнеса из различных отраслей. Участники оценивали причины и последствия кадрового дефицита, а также применяемые стратегии по привлечению и удержанию сотрудников.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости, предпринимательство, общество, новости, бизнес