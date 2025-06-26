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В Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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В Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению
В Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению - РИА Новости Крым, 26.06.2025
В Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению
В Севастополе будут проверять фактическое использование земли по назначению в соответствии с новыми требованиями российского законодательства. Подробнее об... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T17:32
2025-06-26T17:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе будут проверять фактическое использование земли по назначению в соответствии с новыми требованиями российского законодательства. Подробнее об изменениях сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на начальника управления регистрации права и кадастра Артема Фадеева.Правительство России ранее утвердило критерии, которые позволят однозначно определить, освоен ли земельный участок и используется ли он по назначению. С 1 марта этого года всем правообладателям земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков предоставляется три года на их освоение.В течение трех лет собственник должен подготовить участок к целевому использованию, в том числе расчистить его от мусора, осушить, выровнять. На протяжении этого срока к ответственности хозяина земли не привлекут."Три года на освоение начинаются с момента регистрации права собственности в случае, если участок был приобретен после 1 марта 2025 года. Если участок был приобретен до этой даты, тогда три года отсчитываются с 1 марта 2025 года. По истечении периода освоения контрольные органы будут проверять фактическое использование участка по назначению", - уточнили в правительстве города.При этом уточняется, что признаками неиспользования считаются захламление более половины участка, отсутствие строительства на участках под ИЖС в течение семи лет, наличие аварийных "самостроев" с разрушенной крышей и стенами, без окон или стекол, а также заросли сорняков.Собственники невостребованных долей земли сельскохозяйственного назначения с января 2025 года утратят право собственности. Благодаря этому только в Симферопольском районе несколько тысяч гектаров угодий будут возвращены в оборот государства, заявлял ранее глава минсельхоза республики Денис Кратюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму не продлят перерегистрацию недвижимости по законам РФЗемлю в Крыму смогут получить участники СВО из любого региона РФ – законИзбегайте их: эксперт о сделках с землей в Крыму по доверенности
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В Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению

В Севастополе будут проверять фактическое использование земли – власти

17:32 26.06.2025 (обновлено: 17:51 26.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе будут проверять фактическое использование земли по назначению в соответствии с новыми требованиями российского законодательства. Подробнее об изменениях сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на начальника управления регистрации права и кадастра Артема Фадеева.
Правительство России ранее утвердило критерии, которые позволят однозначно определить, освоен ли земельный участок и используется ли он по назначению. С 1 марта этого года всем правообладателям земельных участков в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков предоставляется три года на их освоение.
"Целью нововведений является создание баланса между защитой прав добросовестных собственников, нуждающихся во времени на подготовку земли, и борьбой с бесхозяйственным содержанием участков, наносящим ущерб соседям, развитию территорий и экологии", – цитирует пресс-служба Фадеева.
В течение трех лет собственник должен подготовить участок к целевому использованию, в том числе расчистить его от мусора, осушить, выровнять. На протяжении этого срока к ответственности хозяина земли не привлекут.
"Три года на освоение начинаются с момента регистрации права собственности в случае, если участок был приобретен после 1 марта 2025 года. Если участок был приобретен до этой даты, тогда три года отсчитываются с 1 марта 2025 года. По истечении периода освоения контрольные органы будут проверять фактическое использование участка по назначению", - уточнили в правительстве города.
При этом уточняется, что признаками неиспользования считаются захламление более половины участка, отсутствие строительства на участках под ИЖС в течение семи лет, наличие аварийных "самостроев" с разрушенной крышей и стенами, без окон или стекол, а также заросли сорняков.
Собственники невостребованных долей земли сельскохозяйственного назначения с января 2025 года утратят право собственности. Благодаря этому только в Симферопольском районе несколько тысяч гектаров угодий будут возвращены в оборот государства, заявлял ранее глава минсельхоза республики Денис Кратюк.
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