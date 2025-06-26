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В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов
В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 26.06.2025
В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов
С 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T18:45
2025-06-26T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. С 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Ганзий рассказал, что процедуру аттестации в республике проводит министерство курортов и туризма. Для ее прохождения необходимо подать установленный пакет документов через портал госуслуг, сдать экзамен, а затем получить нагрудный знак экскурсовода. Этот бейдж служит подтверждением легальности работы специалиста.Он также добавил, что 24 июня этого года был принят закон о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Согласно новым положениям, за нарушение требований к экскурсоводам теперь предусмотрены санкции, в том числе штрафы.За работу без аттестации гражданину грозит денежное взыскание от 7 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 50 до 100 тысяч. Кроме того, инструктор проводник обязан предупреждать МЧС о прохождении группы по опасным маршрутам, в противном случае штраф составит также 7-10 тысяч рублей.При повторном нарушении санкции увеличиваются в 2-3 раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсииСчет на тысячи: сколько гостей ежедневно посещают "Херсонес Таврический"Какие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
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новости, сергей ганзий, минкурортов крыма, экскурсии, новости крыма, закон и право, россия
В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов

С 2025 года экскурсоводы в РФ обязаны проходить аттестацию и носить бейдж

18:45 26.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ карадагском природном заповеднике
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. С 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.

"На территории Республики Крым, как и любого другого субъекта Российской Федерации, ни один экскурсовод, инструктор-проводник или гид-переводчик не имеет права оказывать услуги без пройденной аттестации", – подчеркнул он.

Ганзий рассказал, что процедуру аттестации в республике проводит министерство курортов и туризма. Для ее прохождения необходимо подать установленный пакет документов через портал госуслуг, сдать экзамен, а затем получить нагрудный знак экскурсовода. Этот бейдж служит подтверждением легальности работы специалиста.
"Там есть QR-код, по которому любой экскурсант, наведя телефон на этот QR-код, может увидеть, что человек находится в федеральном реестре экскурсоводов", – уточнил министр.
Он также добавил, что 24 июня этого года был принят закон о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Согласно новым положениям, за нарушение требований к экскурсоводам теперь предусмотрены санкции, в том числе штрафы.
За работу без аттестации гражданину грозит денежное взыскание от 7 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 50 до 100 тысяч. Кроме того, инструктор проводник обязан предупреждать МЧС о прохождении группы по опасным маршрутам, в противном случае штраф составит также 7-10 тысяч рублей.
При повторном нарушении санкции увеличиваются в 2-3 раза.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиСергей ГанзийМинкурортов КрымаЭкскурсииНовости КрымаЗакон и правоРоссия
 
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