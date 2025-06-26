https://crimea.ria.ru/20250626/v-rossii-vvedeny-shtrafy-dlya-neattestovannykh-ekskursovodov-1147513738.html
В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов
В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 26.06.2025
В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов
С 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T18:45
2025-06-26T18:45
2025-06-26T18:45
новости
эксклюзивы риа новости крым
сергей ганзий
минкурортов крыма
экскурсии
новости крыма
закон и право
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454392_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e89077577cb76145c19e2252be9d5e21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. С 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. Об этом РИА Новости Крым заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Ганзий рассказал, что процедуру аттестации в республике проводит министерство курортов и туризма. Для ее прохождения необходимо подать установленный пакет документов через портал госуслуг, сдать экзамен, а затем получить нагрудный знак экскурсовода. Этот бейдж служит подтверждением легальности работы специалиста.Он также добавил, что 24 июня этого года был принят закон о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Согласно новым положениям, за нарушение требований к экскурсоводам теперь предусмотрены санкции, в том числе штрафы.За работу без аттестации гражданину грозит денежное взыскание от 7 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 50 до 100 тысяч. Кроме того, инструктор проводник обязан предупреждать МЧС о прохождении группы по опасным маршрутам, в противном случае штраф составит также 7-10 тысяч рублей.При повторном нарушении санкции увеличиваются в 2-3 раза.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ для студентов колледжей и техникумов будут организовывать экскурсииСчет на тысячи: сколько гостей ежедневно посещают "Херсонес Таврический"Какие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454392_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_128d060cbbbb7fa19bcb204350c2ad03.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, сергей ганзий, минкурортов крыма, экскурсии, новости крыма, закон и право, россия
В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов
С 2025 года экскурсоводы в РФ обязаны проходить аттестацию и носить бейдж
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым.
С 1 марта 2025 года все, кто занимаются экскурсионной деятельностью в России, обязаны пройти аттестацию. Об этом РИА Новости Крым
заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
"На территории Республики Крым, как и любого другого субъекта Российской Федерации, ни один экскурсовод, инструктор-проводник или гид-переводчик не имеет права оказывать услуги без пройденной аттестации", – подчеркнул он.
Ганзий рассказал, что процедуру аттестации в республике проводит министерство курортов и туризма. Для ее прохождения необходимо подать установленный пакет документов через портал госуслуг, сдать экзамен, а затем получить нагрудный знак экскурсовода. Этот бейдж служит подтверждением легальности работы специалиста.
"Там есть QR-код, по которому любой экскурсант, наведя телефон на этот QR-код, может увидеть, что человек находится в федеральном реестре экскурсоводов", – уточнил министр.
Он также добавил, что 24 июня этого года был принят закон о внесении изменений в кодекс об административных правонарушениях. Согласно новым положениям, за нарушение требований к экскурсоводам теперь предусмотрены санкции, в том числе штрафы.
За работу без аттестации гражданину грозит денежное взыскание от 7 до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 50 до 100 тысяч. Кроме того, инструктор проводник обязан предупреждать МЧС о прохождении группы по опасным маршрутам, в противном случае штраф составит также 7-10 тысяч рублей.
При повторном нарушении санкции увеличиваются в 2-3 раза.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: