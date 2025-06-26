https://crimea.ria.ru/20250626/sereznyy-vrag-rossii-ekspert-otsenil-itogi-sammita-nato-v-gaage-1147503895.html

Серьезный враг России: эксперт оценил итоги саммита НАТО в Гааге

Серьезный враг России: эксперт оценил итоги саммита НАТО в Гааге - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Серьезный враг России: эксперт оценил итоги саммита НАТО в Гааге

К прошедшему в Гааге саммиту НАТО следует относиться серьезно, так как он показал, что враг России консолидируется против нее. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T10:57

2025-06-26T10:57

2025-06-26T10:57

радио "спутник в крыму"

юрий светов

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. К прошедшему в Гааге саммиту НАТО следует относиться серьезно, так как он показал, что враг России консолидируется против нее. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал журналист, политолог Юрий Светов.По словам эксперта, саммит действительно показал некоторые изменения в отношении Запада к украинскому конфликту, но лишь в части перераспределения помощи, которые намерены направлять Киеву."Европа согласилась с тем, что основную тяжесть украинского конфликта она будет нести на себе. Генсек НАТО Марк Рютте с гордостью заявил, что 50 млрд евро в этом году Украина получит, а может и больше, и что они консолидируют возможности. И до этого был разговор, что в оборонных бюджетах стран НАТО будет отдельная строчка о выделении помощи Украины", – сказал Светов.Таким образом, помогать Киеву будут, хотя на такие огромные деньги, как требовал от стран альянса глава киевского режима Владимир Зеленский – 0,25% ВВП, они не согласились. И "это самое главное – у Украины в этом году есть деньги", подчеркнул эксперт.А следовательно, Киев будет готов покупать вооружение, в том числе у США, что было косвенно подтверждено вопросом украинской журналистки, адресованному американскому президенту Дональду Трампу на пресс-конференции по итогам саммита, добавил Светов."Она спросила про оружие, но не о поставках его Украине, а будут ли США его продавать. Оказывается, Украина готова покупать, правда, на деньги, которые ей кто-то дал", – отметил политолог.Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг КиеваПри этом на саммите прозвучал целый поток заявлений о том, что НАТО должно немедленно заниматься возрождением оборонной промышленности и развивать новые предприятия, причем с некоторыми странами альянса Украина подписала соглашение о совместном производстве вооружений, подчеркнул Светов.Светов акцентировал внимание на том, что население Европейского союза – 500 миллионов человек, бюджеты стран ЕС громадные, а общий ВВП больше, чем у России. и И если Европа собирается вооружаться против РФ, то действительно способна на это, считает он."Мы помним, как Гитлер сумел в 1933 году прийти к власти, а уже в 1939 году создать самую мощную армию в Европе. И они могут это сделать. Поэтому мы должны это учитывать и быть готовыми", – сказал Светов.Что касается позиции США, то, хотя в заявлениях американского президента Трампа не было громких слов относительно помощи Украине, расценивать это, как стремление к справедливому миру, не следует, уверен эксперт."Трамп... говорил об урегулировании. Но урегулировании на какой основе, с какой точки зрения? Он сказал, что ему сложно разговаривать с Путиным (Владимир, президент РФ –ред.). Естественно, он пытался от Путина требовать, чтобы мы действовали так, как они хотят. А мы им отвечаем, что будем действовать в интересах России, и что пока не будут устранены первопричины конфликта на Украине, не остановимся", – сказал Светов.Он отметил, что некоторые подвижки в отношениях РФ и США имеются, в их числе нежелание Америки вводить новые санкции против России, потому что это закроет окно переговоров, о чем недавно заявил госсекретарь США Марко Рубио. Тем не менее прошедший саммит показал, что "в целом идет консолидация нашего врага".Ранее мнение о том, что показал Украине саммит НАТО в Гааге, высказал политолог-американист Малек Дудаков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО смягчили риторику в адрес России – итоги саммита в Гааге Путин стремится к урегулированию украинского конфликта – Трамп Трамп сделал заявление о Patriot для Украины

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юрий светов, мнения, политика, нато, сша, россия, европа, безопасность