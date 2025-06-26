https://crimea.ria.ru/20250626/sammit-es-ne-smog-prinyat-zayavlenie-v-podderzhku-ukrainy-1147517683.html

Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины

Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины

Саммит Европейского совета не принял заявление в поддержку Украины, одна страна не утвердила его. Это следует из документа, опубликованного на сайте Евросовета. РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T21:47

2025-06-26T21:47

2025-06-26T21:47

новости

европейский союз (ес)

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Саммит Европейского совета не принял заявление в поддержку Украины, одна страна не утвердила его. Это следует из документа, опубликованного на сайте Евросовета.Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании, уточняется в документе. При этом ЕС продолжит предоставлять всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу, сказано в тексте. Также подчеркивается поддержка ЕС усилий в частности обмена военнопленными.Членами Евросоюза являются 27 государств. Какая страна не поддержала итоговое заявление, не уточняется.Продолжение поставок Киеву вооружений и затягивание военных действий чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе. Завил ранее на совещании министров обороны стран-участниц ШОС министр обороны России Андрей Белоусов. По словам Белоусова, киевский режим осознает неотвратимость своего поражения, потому сегодня делает ставку на террористические акты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг КиеваУкраина получит еще 140 миллионов евро от стран ЕвросоюзаЧто показал Украине саммит НАТО в Гааге

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, европейский союз (ес), украина, политика