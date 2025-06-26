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Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины
Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины
Саммит Европейского совета не принял заявление в поддержку Украины, одна страна не утвердила его. Это следует из документа, опубликованного на сайте Евросовета. РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T21:47
2025-06-26T21:47
новости
европейский союз (ес)
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Саммит Европейского совета не принял заявление в поддержку Украины, одна страна не утвердила его. Это следует из документа, опубликованного на сайте Евросовета.Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании, уточняется в документе. При этом ЕС продолжит предоставлять всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу, сказано в тексте. Также подчеркивается поддержка ЕС усилий в частности обмена военнопленными.Членами Евросоюза являются 27 государств. Какая страна не поддержала итоговое заявление, не уточняется.Продолжение поставок Киеву вооружений и затягивание военных действий чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе. Завил ранее на совещании министров обороны стран-участниц ШОС министр обороны России Андрей Белоусов. По словам Белоусова, киевский режим осознает неотвратимость своего поражения, потому сегодня делает ставку на террористические акты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получит новый транш от МВФ – каким будет долг КиеваУкраина получит еще 140 миллионов евро от стран ЕвросоюзаЧто показал Украине саммит НАТО в Гааге
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, европейский союз (ес), украина, политика
Саммит ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины

Европейский совет не принял заявление в поддержку Украины - документ

21:47 26.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Саммит Европейского совета не принял заявление в поддержку Украины, одна страна не утвердила его. Это следует из документа, опубликованного на сайте Евросовета.
"Европейский совет обсудил последние события в отношении Украины. Текст, изложенный в документе EUCO 16/25, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств", — сказано в сообщении.
Европейский совет вернется к этому вопросу на своем следующем заседании, уточняется в документе. При этом ЕС продолжит предоставлять всестороннюю политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу, сказано в тексте. Также подчеркивается поддержка ЕС усилий в частности обмена военнопленными.
Членами Евросоюза являются 27 государств. Какая страна не поддержала итоговое заявление, не уточняется.
Продолжение поставок Киеву вооружений и затягивание военных действий чревато для Европы дестабилизацией обстановки в регионе. Завил ранее на совещании министров обороны стран-участниц ШОС министр обороны России Андрей Белоусов. По словам Белоусова, киевский режим осознает неотвратимость своего поражения, потому сегодня делает ставку на террористические акты.
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