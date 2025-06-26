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Путин присвоил наименование "гвардейский" Севастопольскому авиаполку - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Путин присвоил наименование "гвардейский" Севастопольскому авиаполку
Путин присвоил наименование "гвардейский" Севастопольскому авиаполку - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Путин присвоил наименование "гвардейский" Севастопольскому авиаполку
Почетных наименований "гвардейские" удостоены 17 отдельная бригада радиоэлектронной борьбы, 218 танковый полк и 43 отдельный морской штурмовой авиационный... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T20:41
2025-06-26T20:45
военно-воздушные силы (ввс) россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Почетных наименований "гвардейские" удостоены 17 отдельная бригада радиоэлектронной борьбы, 218 танковый полк и 43 отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный, ордена Кутузова полк. Соответствующие Указы подписал Президент России Владимир Путин.Указы вступают в силу со дня их подписания.Президент России Владимир Путин ранее своим указом присвоил почетное наименование "гвардейская" 15-й береговой ракетной бригаде Черноморского флота и поздравил командование и личный состав воинского формирования.43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный, ордена Кутузова полк — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. По числу сбитых самолетов противника во время Великой Отечественной войны полк является одним из самых результативных в ВВС Красной Армии. После войны полк несколько раз переподчинялся, перевооружался и менял место дислокации, пока в конце XX века не был передан в состав Черноморского флота, где он и поныне является основной ударной силой малой авиации ЧФ России. Полк дислоцируется на Крымском полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин присвоил артполку в Крыму звание гвардейскогоПутин присвоил вертолетному полку в Крыму наименование гвардейскогоПутин присвоил звание Героя России погибшему на СВО священнику
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военно-воздушные силы (ввс) россии, владимир путин (политик), крым, новости крыма, армия и флот, новости сво
Путин присвоил наименование "гвардейский" Севастопольскому авиаполку

Почетное наименование "гвардейский" Севастопольскому морскому авиаполку - указ

20:41 26.06.2025 (обновлено: 20:45 26.06.2025)
 
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Нагрудный знак Гвардия - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Почетных наименований "гвардейские" удостоены 17 отдельная бригада радиоэлектронной борьбы, 218 танковый полк и 43 отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный, ордена Кутузова полк. Соответствующие Указы подписал Президент России Владимир Путин.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов", - сказано в документах.

Указы вступают в силу со дня их подписания.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом присвоил почетное наименование "гвардейская" 15-й береговой ракетной бригаде Черноморского флота и поздравил командование и личный состав воинского формирования.
43-й отдельный морской штурмовой авиационный Севастопольский Краснознаменный, ордена Кутузова полк — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. По числу сбитых самолетов противника во время Великой Отечественной войны полк является одним из самых результативных в ВВС Красной Армии. После войны полк несколько раз переподчинялся, перевооружался и менял место дислокации, пока в конце XX века не был передан в состав Черноморского флота, где он и поныне является основной ударной силой малой авиации ЧФ России. Полк дислоцируется на Крымском полуострове.
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