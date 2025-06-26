https://crimea.ria.ru/20250626/pri-kakikh-boleznyakh-nelzya-soderzhat-pod-strazhey-v-rf-rasshirili-spisok-1147485627.html

При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список

При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список - РИА Новости Крым, 26.06.2025

При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список

В России расширили перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Об этом сообщает на пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T21:15

2025-06-26T21:15

2025-06-26T21:15

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В России расширили перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Об этом сообщает на пресс-служба правительства РФ.В основу нового перечня легли предложения Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. В него добавлены группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.Ряд позиций приведен в соответствие с действующей Международной классификацией болезней."Решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления. Наличие такого заболевания является основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру (по решению суда, дознавателя или следователя)", - уточнили специалисты.Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень лекарств для лечения высокозатратных нозологий, добавив в него 18 наименований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьВ каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнениеКрымчанам рассказали, как получить высокотехнологичную помощь по ОМС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, закон и право, общество, новости