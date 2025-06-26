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При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список
При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список - РИА Новости Крым, 26.06.2025
При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список
В России расширили перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Об этом сообщает на пресс-служба... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T21:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В России расширили перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Об этом сообщает на пресс-служба правительства РФ.В основу нового перечня легли предложения Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. В него добавлены группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.Ряд позиций приведен в соответствие с действующей Международной классификацией болезней."Решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления. Наличие такого заболевания является основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру (по решению суда, дознавателя или следователя)", - уточнили специалисты.Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень лекарств для лечения высокозатратных нозологий, добавив в него 18 наименований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворники и маркетологи: когда принудительные работы в радостьВ каждом городе Крыма должен быть социальный приют для бездомных – мнениеКрымчанам рассказали, как получить высокотехнологичную помощь по ОМС
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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правительство россии, закон и право, общество, новости
При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список

Кабмин расширил перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей

21:15 26.06.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В России расширили перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Об этом сообщает на пресс-служба правительства РФ.

"Кабмин расширил перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых. Туда включены новые позиции. Постановление об этом подписано", – сказано в сообщении.

В основу нового перечня легли предложения Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. В него добавлены группы заболеваний, среди которых болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.
Ряд позиций приведен в соответствие с действующей Международной классификацией болезней.
"Решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления. Наличие такого заболевания является основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру (по решению суда, дознавателя или следователя)", - уточнили специалисты.
Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень жизненно важных препаратов и перечень лекарств для лечения высокозатратных нозологий, добавив в него 18 наименований.
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